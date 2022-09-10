https://ria.ru/20220910/vybory-1815888901.html

Самую высокую явку на выборах депутатов столиц зафиксировали в Черкесске

Самую высокую явку на выборах депутатов столиц зафиксировали в Черкесске - РИА Новости, 10.09.2022

Самую высокую явку на выборах депутатов столиц зафиксировали в Черкесске

Самая высокая явка во второй день голосования в РФ составила 39,30% на выборах депутатов административных центров в Черкесске на 15.00 мск, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:58

2022-09-10T17:58

2022-09-10T20:14

политика

россия

черкесск

кызыл

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Самая высокая явка во второй день голосования в РФ составила 39,30% на выборах депутатов административных центров в Черкесске на 15.00 мск, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.По данным Центризбиркома на 15.00 мск, явка на выборах депутатов административных центров регионов составила 39,30% в Черкесске, 31,07% в Кызыле, 6,14% в Барнауле, в Курске - 8,44%, Пскове - 6,57%, 7,28% в Ярославле, и 7,65% в Кирове.Также явка на выборах глав регионов в Карелии составила 14,39%, в Удмуртии – 20,72%, во Владимирской области - 15,81%, Калининградской - 15,26%, Новгородской - 16,41%, Рязанской - 25,59%, Саратовской области - 30,47%, также в Кировской области - 11,51%, Томской - 10,38%, лидер - Тамбовская область - 36,60%, самая низкая явка - в Ярославской области, 11,09%, передает ЦИК.Явка на выборах законодательных собраний субъектов РФ составила 20,72% в Удмуртии, 29,32% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 30,75%, Саратовской - 30,47%, Сахалинской - 19,51%, и 17,45% в Республике Северная Осетия - Алания, следует из сообщения.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815646900.html

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политика, россия, черкесск, кызыл, единый день голосования — 2022