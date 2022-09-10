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В Москве отразили более шести тысяч хакерских атак на систему голосования

В Москве отразили более шести тысяч хакерских атак на систему голосования - РИА Новости, 10.09.2022

В Москве отразили более шести тысяч хакерских атак на систему голосования

Более 6 тысяч хакерских атак отразили на систему дистанционного электронного голосования во второй день муниципальных выборов в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:53

2022-09-10T15:53

2022-09-10T15:53

политика

москва

единый день голосования — 2022

кибератаки

кибербезопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч хакерских атак отразили на систему дистанционного электронного голосования во второй день муниципальных выборов в Москве, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."Сегодня поменьше. В целом, суббота - второй день, всегда спокойнее. Более 6 тысяч", - сообщил Ковалев.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

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политика, москва, единый день голосования — 2022, кибератаки, кибербезопасность