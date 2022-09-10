Рейтинг@Mail.ru
Кандидаты в губернаторы — 2022 - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html
Кандидаты в губернаторы — 2022
Кандидаты в губернаторы — 2022 - РИА Новости, 10.09.2022
Кандидаты в губернаторы — 2022
Прямые выборы губернаторов проходят в 14 субъектах Российской Федерации с 9 по 11 сентября. На должность главы региона претендуют представители десяти... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:49
2022-09-10T13:54
инфографика
политика
россия
выборы
губернаторы
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815852396_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_6246d6ba64a69b18aebeee82fa61d3da.png
Прямые выборы губернаторов проходят в 14 субъектах Российской Федерации с 9 по 11 сентября. На должность главы региона претендуют представители десяти политических партий и два самовыдвиженца. По закону для победы им необходимо набрать более 50% голосов. Смотрите в инфографике Ria.ru, чьи фамилии стоят в избирательных бюллетенях.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Аверкина
Татьяна Аверкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815852396_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_7f603e182eedf4345c42ae81b2621058.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, выборы, губернаторы, голосование, инфографика
Инфографика, Политика, Россия, Выборы, Губернаторы, Голосование
13:49 10.09.2022 (обновлено: 13:54 10.09.2022)
 

Кандидаты в губернаторы — 2022

Читать ria.ru в
Прямые выборы губернаторов проходят в 14 субъектах Российской Федерации с 9 по 11 сентября. На должность главы региона претендуют представители десяти политических партий и два самовыдвиженца. По закону для победы им необходимо набрать более 50% голосов. Смотрите в инфографике Ria.ru, чьи фамилии стоят в избирательных бюллетенях.
 
ИнфографикаПолитикаРоссияВыборыГубернаторыГолосование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала