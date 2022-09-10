https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html

Кандидаты в губернаторы — 2022

Кандидаты в губернаторы — 2022 - РИА Новости, 10.09.2022

Кандидаты в губернаторы — 2022

Прямые выборы губернаторов проходят в 14 субъектах Российской Федерации с 9 по 11 сентября. На должность главы региона претендуют представители десяти... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:49

2022-09-10T13:49

2022-09-10T13:54

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голосование

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Прямые выборы губернаторов проходят в 14 субъектах Российской Федерации с 9 по 11 сентября. На должность главы региона претендуют представители десяти политических партий и два самовыдвиженца. По закону для победы им необходимо набрать более 50% голосов. Смотрите в инфографике Ria.ru, чьи фамилии стоят в избирательных бюллетенях.

россия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

политика, россия, выборы, губернаторы, голосование, инфографика