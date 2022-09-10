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Кандидаты в губернаторы — 2022
Кандидаты в губернаторы — 2022 - РИА Новости, 10.09.2022
Кандидаты в губернаторы — 2022
Прямые выборы губернаторов проходят в 14 субъектах Российской Федерации с 9 по 11 сентября. На должность главы региона претендуют представители десяти... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:49
2022-09-10T13:49
2022-09-10T13:54
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Прямые выборы губернаторов проходят в 14 субъектах Российской Федерации с 9 по 11 сентября. На должность главы региона претендуют представители десяти политических партий и два самовыдвиженца. По закону для победы им необходимо набрать более 50% голосов. Смотрите в инфографике Ria.ru, чьи фамилии стоят в избирательных бюллетенях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, выборы, губернаторы, голосование, инфографика
Инфографика, Политика, Россия, Выборы, Губернаторы, Голосование