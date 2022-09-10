https://ria.ru/20220910/vybory-1815849309.html

Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2022

Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:27

2022-09-10T13:27

2022-09-10T13:27

политика

единый день голосования — 2022

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.Пресс-секретарь президента не в первый раз использует электронную форму голосование на выборах. В прошлом году он даже выиграл приз. Тогдашний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов* сообщал журналистам, что приз Пескова составил 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов", а выигранные средства тот решил отправить в благотворительный фонд.Акция "Миллион призов" проводится и в этом году: москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815823999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, единый день голосования — 2022, москва, дмитрий песков