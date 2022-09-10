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Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2022
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Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве
Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2022
Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:27
2022-09-10T13:27
политика
единый день голосования — 2022
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.Пресс-секретарь президента не в первый раз использует электронную форму голосование на выборах. В прошлом году он даже выиграл приз. Тогдашний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов* сообщал журналистам, что приз Пескова составил 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов", а выигранные средства тот решил отправить в благотворительный фонд.Акция "Миллион призов" проводится и в этом году: москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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политика, единый день голосования — 2022, москва, дмитрий песков
Политика, Единый день голосования — 2022, Москва, Дмитрий Песков
13:27 10.09.2022
 
Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Пресс-секретарь президента Песков проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
"Голосовал электронно. Очень удобно", - сказал Песков РИА Новости.
Пресс-секретарь президента не в первый раз использует электронную форму голосование на выборах. В прошлом году он даже выиграл приз. Тогдашний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов* сообщал журналистам, что приз Пескова составил 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов", а выигранные средства тот решил отправить в благотворительный фонд.
Акция "Миллион призов" проводится и в этом году: москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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ПолитикаЕдиный день голосования — 2022МоскваДмитрий Песков
 
 
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