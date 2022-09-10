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Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/volontery-1815919807.html
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка - РИА Новости, 10.09.2022
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка
Волонтеры центров гуманитарной помощи "Единой России" работают с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачевка, куда массово прибывают беженцы,... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:41
2022-09-10T21:41
специальная военная операция на украине
андрей турчак
артем туров
изюм (город)
харьковская область
балаклея
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Волонтеры центров гуманитарной помощи "Единой России" работают с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачевка, куда массово прибывают беженцы, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Сводный отряд волонтеров центров гуманитарной помощи "Единой России" работает с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачёвка. Наши ребята доставляют в Белгородский ПВР продукты, воду и лекарства - сюда люди прибывают после прохождения границы. Координирует работу волонтеров депутат Госдумы Артём Туров", - написал Турчак в своём Telegram-канале.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Также Турчак сообщил ранее, что сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев.
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андрей турчак, артем туров, изюм (город), харьковская область, балаклея, единая россия, госдума рф, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Артем Туров, Изюм (город), Харьковская область, Балаклея, Единая Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
21:41 10.09.2022
 
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка

Секретарь Генсовета "Единой России" Турчак: волонтеры помогают беженцам на КПП Логачевка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЛюди рядом с очередью автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка
Люди рядом с очередью автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Люди рядом с очередью автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Волонтеры центров гуманитарной помощи "Единой России" работают с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачевка, куда массово прибывают беженцы, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Сводный отряд волонтеров центров гуманитарной помощи "Единой России" работает с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачёвка. Наши ребята доставляют в Белгородский ПВР продукты, воду и лекарства - сюда люди прибывают после прохождения границы. Координирует работу волонтеров депутат Госдумы Артём Туров", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Также Турчак сообщил ранее, что сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакАртем ТуровИзюм (город)Харьковская областьБалаклеяЕдиная РоссияГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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