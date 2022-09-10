https://ria.ru/20220910/volontery-1815919807.html
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка - РИА Новости, 10.09.2022
Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка
Волонтеры центров гуманитарной помощи "Единой России" работают с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачевка, куда массово прибывают беженцы,... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:41
2022-09-10T21:41
2022-09-10T21:41
специальная военная операция на украине
андрей турчак
артем туров
изюм (город)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Волонтеры центров гуманитарной помощи "Единой России" работают с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачевка, куда массово прибывают беженцы, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Сводный отряд волонтеров центров гуманитарной помощи "Единой России" работает с обеих сторон границы в районе пропускного пункта Логачёвка. Наши ребята доставляют в Белгородский ПВР продукты, воду и лекарства - сюда люди прибывают после прохождения границы. Координирует работу волонтеров депутат Госдумы Артём Туров", - написал Турчак в своём Telegram-канале.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Также Турчак сообщил ранее, что сводный отряд волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска перебросили на границу с Белгородской областью из-за массового прибытия беженцев.
https://ria.ru/20220910/dnr-1815891572.html
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Волонтеры ЕР помогают беженцам на пропускном пункте Логачевка
Секретарь Генсовета "Единой России" Турчак: волонтеры помогают беженцам на КПП Логачевка