https://ria.ru/20220910/vizit-1815899727.html
В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика
В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика - РИА Новости, 10.09.2022
В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты главы РФ Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:02
2022-09-10T19:02
2022-09-10T19:21
россия
босния и герцеговина
милорад додик
владимир путин
дмитрий песков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/11/1489131136_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_07633ee291dede8eee185f4df5fe3ef3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты главы РФ Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика готовятся."Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном визите Додика в Москву 20 сентября.
https://ria.ru/20220617/dodik-1796304656.html
россия
босния и герцеговина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/11/1489131136_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_cb36c91e6d00e3696ca64cda5253742c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, дмитрий песков, москва
Россия, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва
19:02 10.09.2022 (обновлено: 19:21 10.09.2022)
В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика
Песков рассказал о подготовке контактов по визиту Милорада Додика в Москву