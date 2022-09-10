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В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика - РИА Новости, 10.09.2022
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В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика
В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика - РИА Новости, 10.09.2022
В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты главы РФ Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:02
2022-09-10T19:21
россия
босния и герцеговина
милорад додик
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты главы РФ Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика готовятся."Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном визите Додика в Москву 20 сентября.
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россия
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россия, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, дмитрий песков, москва
Россия, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва
19:02 10.09.2022 (обновлено: 19:21 10.09.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика

Песков рассказал о подготовке контактов по визиту Милорада Додика в Москву

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты главы РФ Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика готовятся.
"Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном визите Додика в Москву 20 сентября.
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на торжественном открытии XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 20:00Петербургский международный экономический форум — 2022
Милорад Додик: Босния и Герцеговина не примет санкции против России
 
РоссияБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикВладимир ПутинДмитрий ПесковМосква
 
 
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