https://ria.ru/20220910/vizit-1815899727.html

В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика

В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика - РИА Новости, 10.09.2022

В Кремле ответили на вопрос о подготовке визита Милорада Додика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты главы РФ Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:02

2022-09-10T19:02

2022-09-10T19:21

россия

босния и герцеговина

милорад додик

владимир путин

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты главы РФ Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорада Додика готовятся."Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможном визите Додика в Москву 20 сентября.

https://ria.ru/20220617/dodik-1796304656.html

россия

босния и герцеговина

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, дмитрий песков, москва