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В РВИО допустили, что Карл III станет последним королем Великобритании - РИА Новости, 10.09.2022
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В РВИО допустили, что Карл III станет последним королем Великобритании
В РВИО допустили, что Карл III станет последним королем Великобритании - РИА Новости, 10.09.2022
В РВИО допустили, что Карл III станет последним королем Великобритании
Принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королём Великобритании и Содружества, поскольку в условиях мировой... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T03:35
2022-09-10T03:35
елизавета ii
александр закатов
великобритания
европа
российское военно-историческое общество (рвио)
умерла королева елизавета ii
карл iii
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королём Великобритании и Содружества, поскольку в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет всё больше относиться к "церемониальному" институту монархии как к дорогостоящей обузе, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.10 сентября в 12.00 мск принц Чарльз официально будет объявлен королем Карлом III. На престоле он сменит свою умершую мать Елизавету II, которая правила Соединённым Королевством более 70 лет.Историк напомнил, что дискуссии о целесообразности сохранения династии, которая правит страной лишь формально, шли в британском обществе ещё при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации: сам факт того, что она правила целых 70 лет, символизировал устойчивость Соединённого Королевства.Ранее директор канцелярии Императорского Дома Романовых Александр Закатов высказывал РИА Новости противоположную точку зрения. По его мнению, Карл III будет защищать институт монархии и поддерживать её авторитет.
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елизавета ii, александр закатов, великобритания, европа, российское военно-историческое общество (рвио), умерла королева елизавета ii, карл iii, в мире
Елизавета II, Александр Закатов, Великобритания, Европа, Российское военно-историческое общество (РВИО), Умерла Королева Елизавета II, Карл III, В мире
03:35 10.09.2022
 
В РВИО допустили, что Карл III станет последним королем Великобритании

В РВИО допустили, что Карл III станет последним королем Великобритании

© AP Photo / Alastair GrantКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королём Великобритании и Содружества, поскольку в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет всё больше относиться к "церемониальному" институту монархии как к дорогостоящей обузе, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
10 сентября в 12.00 мск принц Чарльз официально будет объявлен королем Карлом III. На престоле он сменит свою умершую мать Елизавету II, которая правила Соединённым Королевством более 70 лет.
"При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия ещё усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?", - сказал Мягков.
Историк напомнил, что дискуссии о целесообразности сохранения династии, которая правит страной лишь формально, шли в британском обществе ещё при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации: сам факт того, что она правила целых 70 лет, символизировал устойчивость Соединённого Королевства.
Ранее директор канцелярии Императорского Дома Романовых Александр Закатов высказывал РИА Новости противоположную точку зрения. По его мнению, Карл III будет защищать институт монархии и поддерживать её авторитет.
Карл III - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 11:07Сказано в эфире
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Елизавета IIАлександр ЗакатовВеликобританияЕвропаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Умерла Королева Елизавета IIКарл IIIВ мире
 
 
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