https://ria.ru/20220910/urozhay-1815802677.html

Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем

Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем - РИА Новости, 10.09.2022

Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем

Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T02:12

2022-09-10T02:12

2022-09-10T02:12

экономика

рудн

евросоюз

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли. “Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии", — заключил он.

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815393773.html

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экономика, рудн, евросоюз, цены на нефть, россия