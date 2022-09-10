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Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем - РИА Новости, 10.09.2022
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Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем
Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем - РИА Новости, 10.09.2022
Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем
Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T02:12
2022-09-10T02:12
экономика
рудн
евросоюз
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли. “Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии", — заключил он.
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экономика, рудн, евросоюз, цены на нефть, россия
Экономика, РУДН, Евросоюз, Цены на нефть, Россия
02:12 10.09.2022
 
Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем

Экономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в медиабанкЗасыхающие посевы
Засыхающие посевы - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Засыхающие посевы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли.
“Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться”, — заявил Черников.
“Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии", — заключил он.
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