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Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем
Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем - РИА Новости, 10.09.2022
Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем
Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T02:12
2022-09-10T02:12
2022-09-10T02:12
экономика
рудн
евросоюз
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли. “Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии", — заключил он.
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815393773.html
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экономика, рудн, евросоюз, цены на нефть, россия
Экономика, РУДН, Евросоюз, Цены на нефть, Россия
Европейцам предрекли невиданные проблемы с урожаем
Экономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций