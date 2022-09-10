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ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области - РИА Новости, 10.09.2022
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:31
2022-09-10T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах", - заявили в Минобороны.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:31 10.09.2022 (обновлено: 15:32 10.09.2022)
 
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области

Российские военные уничтожили семь пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах", - заявили в Минобороны.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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