https://ria.ru/20220910/ukraina-1815867312.html
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области - РИА Новости, 10.09.2022
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:31
2022-09-10T15:31
2022-09-10T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах", - заявили в Минобороны.
донецкая народная республика
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:31 10.09.2022 (обновлено: 15:32 10.09.2022)
ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области
Российские военные уничтожили семь пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области