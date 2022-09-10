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ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области

ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области - РИА Новости, 10.09.2022

ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Николаевской области

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:31

2022-09-10T15:31

2022-09-10T15:32

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

николаевская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах", - заявили в Минобороны.

донецкая народная республика

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)