https://ria.ru/20220910/ukraina-1815865044.html

Российская ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки

Российская ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки - РИА Новости, 10.09.2022

Российская ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:19

2022-09-10T15:19

2022-09-10T15:21

безопасность

новая каховка

херсонская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

рсзо himars

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО в районе Новой Каховки за сутки были уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, рсзо himars