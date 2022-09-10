https://ria.ru/20220910/ukraina-1815865044.html
Российская ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки
Российская ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки - РИА Новости, 10.09.2022
Российская ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:19
2022-09-10T15:19
2022-09-10T15:21
безопасность
новая каховка
херсонская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
рсзо himars
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО в районе Новой Каховки за сутки были уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, рсзо himars
Безопасность, Новая Каховка, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
15:19 10.09.2022 (обновлено: 15:21 10.09.2022)
Российская ПВО перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS у Новой Каховки
Минобороны России: ПВО уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки