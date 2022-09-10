https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

"Власти перешли черту". Что стоит за "независимостью" церкви в Латвии

"Власти перешли черту". Что стоит за "независимостью" церкви в Латвии - РИА Новости, 10.09.2022

"Власти перешли черту". Что стоит за "независимостью" церкви в Латвии

Сейм Латвии утвердил автокефалию Латвийской православной церкви. Тем самым парламент республики нарушил нормы не только церковного, но и международного права... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:00

2022-09-10T08:00

2022-09-10T08:09

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Сейм Латвии утвердил автокефалию Латвийской православной церкви. Тем самым парламент республики нарушил нормы не только церковного, но и международного права. Духовенство говорит о произволе, который может повлечь серьезные последствия.Быстрое решениеЗаконопроект, поддержанный сеймом Латвии в четверг, подал президент Эгилс Левитс всего за три дня до голосования. Согласно документу, Латвийская православная церковь Московского патриархата со всеми епархиями, приходами и учреждениями становится независимой от власти какой-либо церкви за пределами страны.Как пояснил глава республики, в "демократическом и правовом государстве нашим православным нужна самостоятельность". Парламентарии в свою очередь отметили: "Такое решение отвечает интересам <…> всего общества и национальной безопасности".Фактически же с принятием поправок ЛПЦ приобретает автокефальный статус: то есть действует абсолютно без оглядки на Москву. Сейчас, например, ее главу назначает патриарх. Он же утверждает устав.Все потому, что православная Латвия с середины XIX века входит в состав РПЦ. До революции структура называлась Рижской епархией. После 1917-го местный архиепископ Иоанн (Поммер) стал просить о "самостоятельности в делах внутреннего управления".Патриарх Тихон прошение удовлетворил и подписал в 1921-м соответствующий томос (специальная грамота). Позже подключились светские власти — приняли закон о статусе церкви.В 1936-м преемник Иоанна захотел перевести ЛПЦ в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Но большинство поместных церквей выступило против. А в 1940-м после присоединения Латвии к СССР местная структура вернулась в Московский патриархат — на правах обычной епархии. После распада Советского Союза синод РПЦ вернул ей самоуправляемый статус. То есть все административные вопросы духовенство решает самостоятельно — на соборе или синоде. Вышестоящая инстанция в лице Русской церкви лишь утверждает постановления.Такой расклад устраивал и светскую Ригу, которая за 30 лет ни разу не вмешивалась в церковные дела. Не было и враждебной риторики в адрес ЛПЦ Московского патриархата, в отличие от заявлений соседней Эстонии, например. Притом что местная православная община куда более многочисленна, чем у соседей, — около 16 процентов населения.Поэтому решение властей об автокефалии стало для верующих неожиданным.Вольное толкованиеПрезидент страны в свою очередь настаивал, что ничего нового в законе нет. По сути, уверял он парламент, это возврат к правовым нормам 1920-х.Однако в РПЦ указали главе государства на неточность в терминологии. "В законе о положении Православной церкви, <…> который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о "правах самоуправления и самоопределения". Но это не был статус автокефалии (который гораздо выше и значимее. — Прим. ред.)", — заявил советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов.Кроме того, добавил он, самоуправляемый статус у ЛПЦ уже и так есть. Это подтверждено томосом патриарха Алексия II. Таким образом, продолжает священник, Левитс "принимает решение об "автокефалии" с совершенно ложными историческими ссылками"."Имея автономию в своих церковных делах, пользуясь полной свободой внутреннего самоуправления, Латвийская православная церковь сохраняла и сохраняет духовную связь со всей полнотой Русской православной церкви, не отсекается от нее", — заключил протоиерей.К тому же в патриархии обратили внимание, что по латвийским законам церковь отделена от государства. Поэтому принятый сеймом документ — "антиконституционное вторжение государственной светской власти" в религиозную сферу.Поэтому вопросы об административном и каноническом статусе, добавляют в РПЦ, находятся в компетенции самих верующих."Решение о предоставлении Латвийской церкви автокефалии может быть принято исключительно матерью-церковью, то есть Московским патриархатом", — поясняют там.Однако Латвия — далеко не первый пример того, как светские власти сами решают вопрос об автокефалии. Так в 1967-м Македонская церковь с подачи властей провозгласила независимость от церкви-матери (Сербской) без согласия последней. Долгое время ее считали маргинальной в православном мире — совершенные ее служителями обряды не признавали действительными. Раскол преодолели лишь в мае 2022-го, когда сербы издали томос об автокефалии македонян.Аналогичным образом развивались события на Украине, вызвавшие масштабное разделение в христианском мире. В 2018-м по инициативе президента Петра Порошенко была образована Православная церковь Украины. Позже Константинопольский патриархат выдал ей томос об автокефалии. РПЦ же не признала новую структуру, назвав ее раскольнической."Станут маргиналами"Эксперты отмечают, что прецедент с латвийским законопроектом — нонсенс даже для европейского сообщества."Это явное противоречие всем нормам, принятым в международном праве. Ведь один из принципов религиозной свободы — невмешательство государства во внутреннее управление и соблюдение определенной автономии религиозной организации", — поясняет заместитель директора Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.Удивительно, добавляет он, что до сих пор не последовало реакции от Евросоюза. "Интересно, что на недавнюю историю с шенгенскими визами Брюссель отреагировал — расценил ее как дискриминацию по национальному признаку. А явное вторжение светских властей в дела Латвийской церкви религиозным ущемлением пока не назвал".По мнению религиоведа, решение сейма разрушительно и для самой страны. "Президент и парламентарии утверждают, что поправки в закон благоприятны для национальной безопасности, — продолжает эксперт. — Получается, ЛПЦ до этого была угрозой для государства? На мой взгляд, это оскорбляет самих верующих".Впрочем, действия властей укладываются в общую для Прибалтики тенденцию. Так, еще весной об отделении от Москвы заговорили в Виленско-Литовской епархии. Поводом стала попытка пятерых местных священников создать в Литве параллельную церковную структуру, подчиненную Константинополю. В итоге вопрос о статусе местных общин будет обсуждать специальная комиссия РПЦ."Примечательно, — подчеркивает Лункин, — что переход в юрисдикцию Фанара поддержала премьер-министр. Однако духовенство выбрало другой путь: не связываться с властью, а действовать в рамках канонов".В Латвии же, продолжает он, решили поступить более радикально — сразу утвердить автокефалию. Возможно, отчасти этому способствовало то, что глава ЛПЦ митрополит Рижский Александр, вторя властям, открыто выступил против действий России на Украине."Однако есть серьезная опасность: если митрополит Александр все-таки решит сохранить верность Московскому патриархату, его паства имеет все шансы уйти в настоящее подполье", — допускает религиовед.В таком случае властям будет довольно легко объявить церковь вне закона. А затем начать гонения.

https://ria.ru/20220830/raskolniki-1812995480.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эгилс левитс, николай балашов, петр порошенко, латвия, украина, москва, русская православная церковь, московский патриархат, константинопольский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение