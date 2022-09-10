https://ria.ru/20220910/trailer-1815683767.html

В трейлере "Черного Адама" появился персонаж из "Отряда самоубийц"

В трейлере "Черного Адама" появился персонаж из "Отряда самоубийц" - РИА Новости, 10.09.2022

В трейлере "Черного Адама" появился персонаж из "Отряда самоубийц"

Вышел новый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном, сообщает Collider. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T05:00

2022-09-10T05:00

2022-09-10T05:26

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вышел новый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном, сообщает Collider. В ролике появилась Аманда Уоллер (Виола Дэвис). Зрители уже видели ее в других проектах расширенной вселенной DC — первом и втором фильме "Отряда самоубийц". Именно она руководила миссиями команды, собранной из заключенных с суперсилами. Персонаж "Черный Адам" впервые появился в комиксах в 1945 году. Тогда он изображался как принц Древнего Египта Тет Адам. Шазам выбрал его в качестве своего преемника. После того, как Адам решил, что он должен править миром, волшебник изгнал его и отослал на другую планету.В ролике Адам никак не может смирить свой гнев — ради его спасения несколько тысяч лет назад своей жизнью жертвовал его сын. Во флешбэках показаны трагические моменты из прошлого главного героя.А еще в трейлере много экшена. Адам летает по улицам мегаполиса, и пули его не берут. Также в фильме снимались Пирс Броснан, Сара Шахи и другие. Режиссер — Жауме Кольет-Серра. Он же работал вместе Джонсоном на съемках "Круиза по джунглям".Премьера "Черного Адама" запланирована на 21 октября.

https://ria.ru/20220908/detektiv-1815496877.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, знаменитости, звезды, что посмотреть , виола дэвис, пирс броснан