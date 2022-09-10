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Иран ставит перспективы восстановления СВПД под угрозу, заявила Евротройка - РИА Новости, 10.09.2022
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Иран ставит перспективы восстановления СВПД под угрозу, заявила Евротройка
Иран ставит перспективы восстановления СВПД под угрозу, заявила Евротройка - РИА Новости, 10.09.2022
Иран ставит перспективы восстановления СВПД под угрозу, заявила Евротройка
Германия, Франция и Британия считают, что позиция Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит перспективы... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:43
2022-09-10T16:43
в мире
энтони блинкен
дональд трамп
нед прайс
иран
тегеран (город)
сша
магатэ
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Германия, Франция и Британия считают, что позиция Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу, говорится в совместном заявлении "евротройки", распространенном в субботу МИД ФРГ.В заявлении отмечается, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Отмечается, что по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)."Это последнее требование вызывает серьезные сомнения в намерениях Ирана и его приверженности успешному исходу относительно СВПД. Позиция Ирана не соответствует его юридически обязывающим обязательствам и ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД", - говорится в заявлении.Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран к сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркнув, что Иран должен "дать технически достоверные ответы на вопросы МАГАТЭ о местонахождении всех ядерных материалов на территории страны".Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по данной тематике назад. По словам Блинкена, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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иран
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в мире, энтони блинкен, дональд трамп, нед прайс, иран, тегеран (город), сша, магатэ, мид германии, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, великобритания
В мире, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Нед Прайс, Иран, Тегеран (город), США, МАГАТЭ, МИД Германии, МИД Ирана, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Франция, Великобритания
16:43 10.09.2022
 
Иран ставит перспективы восстановления СВПД под угрозу, заявила Евротройка

Германия, Франция и Британия считают, что поведение Ирана угрожает восстановлению СВПД

© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет в Тегеране
Образцы боевых ракет в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Германия, Франция и Британия считают, что позиция Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу, говорится в совместном заявлении "евротройки", распространенном в субботу МИД ФРГ.
В заявлении отмечается, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Отмечается, что по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 15:12
Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен
"Это последнее требование вызывает серьезные сомнения в намерениях Ирана и его приверженности успешному исходу относительно СВПД. Позиция Ирана не соответствует его юридически обязывающим обязательствам и ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД", - говорится в заявлении.
Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран к сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркнув, что Иран должен "дать технически достоверные ответы на вопросы МАГАТЭ о местонахождении всех ядерных материалов на территории страны".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по данной тематике назад. По словам Блинкена, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:25
СМИ: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти при заключении СВПД
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 22:03
США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности
 
В миреЭнтони БлинкенДональд ТрампНед ПрайсИранТегеран (город)СШАМАГАТЭМИД ГерманииМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ФранцияВеликобритания
 
 
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