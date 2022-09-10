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Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/svo-1815811632.html
Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев
Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев - РИА Новости, 10.09.2022
Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев
Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T05:19
2022-09-10T06:08
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий.По его словам, "поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье"."Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь", — отметил Ганчев.В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
https://ria.ru/20220909/solntsepek-1815749882.html
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в мире, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина
05:19 10.09.2022 (обновлено: 06:08 10.09.2022)
 
Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

Глава ВГА Харьковской области Ганчев призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбстрел украинскими войсками города Изюм
Обстрел украинскими войсками города Изюм - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости
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Обстрел украинскими войсками города Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий.

"Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — сказал Ганчев на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.

По его словам, "поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье".
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"Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь", — отметил Ганчев.
В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
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