https://ria.ru/20220910/svo-1815811632.html

Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев - РИА Новости, 10.09.2022

Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T05:19

2022-09-10T05:19

2022-09-10T06:08

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий.По его словам, "поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье"."Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь", — отметил Ганчев.В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.

https://ria.ru/20220909/solntsepek-1815749882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, россия, украина