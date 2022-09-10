Украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ за два часа обстреляли три населенных пункта
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа обстреляли три населенных пункта, выпустив в сумме 11 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.49 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 21.53 - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 00.00 - н.п. Дылеевка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.