https://ria.ru/20220910/sudno-1815929028.html

Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник

Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2022

Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник

Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, Анкара требует... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T23:23

2022-09-10T23:23

2022-09-10T23:23

в мире

хулуси акар

греция

турция

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АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, Анкара требует серьезного расследования инцидента, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Десятого сентября 2022 года в 13.27 (совпадает с мск) греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов "Анатолиан", которое следовало в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады (остров у пролива Дарданеллы) и после прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию ",- сообщил собеседник агентства.По словам источника, "были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву"."Была подчеркнута серьезность инцидента и потребовано немедленное расследование и объяснение,"- сказал он.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815689649.html

https://ria.ru/20220910/gretsiya-1815926535.html

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в мире, хулуси акар, греция, турция, нато, зрк с-300, f-16