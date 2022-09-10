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Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2022
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Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник
Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник - РИА Новости, 10.09.2022
Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник
Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, Анкара требует... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T23:23
2022-09-10T23:23
в мире
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АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, Анкара требует серьезного расследования инцидента, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Десятого сентября 2022 года в 13.27 (совпадает с мск) греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов "Анатолиан", которое следовало в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады (остров у пролива Дарданеллы) и после прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию ",- сообщил собеседник агентства.По словам источника, "были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву"."Была подчеркнута серьезность инцидента и потребовано немедленное расследование и объяснение,"- сказал он.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
https://ria.ru/20220909/gaz-1815689649.html
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в мире, хулуси акар, греция, турция, нато, зрк с-300, f-16
В мире, Хулуси Акар, Греция, Турция, НАТО, ЗРК С-300, F-16
23:23 10.09.2022
 
Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник

Источник: Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, требует расследования

© AP Photo / Mehmet GuzelСудно береговой охраны в Турции
Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Mehmet Guzel
Судно береговой охраны в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, Анкара требует серьезного расследования инцидента, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Десятого сентября 2022 года в 13.27 (совпадает с мск) греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов "Анатолиан", которое следовало в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады (остров у пролива Дарданеллы) и после прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию ",- сообщил собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:03
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным
По словам источника, "были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву".
"Была подчеркнута серьезность инцидента и потребовано немедленное расследование и объяснение,"- сказал он.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 22:46
В Греции перед выступлением премьера прошли несколько митингов протеста
 
В миреХулуси АкарГрецияТурцияНАТОЗРК С-300F-16
 
 
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