Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, сообщил источник
Источник: Анкара обвинила Афины в открытии огня по судну, требует расследования
© AP Photo / Mehmet GuzelСудно береговой охраны в Турции
© AP Photo / Mehmet Guzel
Судно береговой охраны в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну, которое следовало в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, Анкара требует серьезного расследования инцидента, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Десятого сентября 2022 года в 13.27 (совпадает с мск) греческая сторона открыла преследующий огонь по судну ро-ро под флагом Коморских островов "Анатолиан", которое следовало в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады (остров у пролива Дарданеллы) и после прибытия в этот район катеров турецкой береговой охраны греческая сторона была вынуждена покинуть территорию ",- сообщил собеседник агентства.
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По словам источника, "были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву".
"Была подчеркнута серьезность инцидента и потребовано немедленное расследование и объяснение,"- сказал он.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.