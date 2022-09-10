https://ria.ru/20220910/student-1815900668.html

В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении

В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении - РИА Новости, 10.09.2022

В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении

Студент одного из вузов Севастополя после конфликта в семье порезал себе лицо, а затем придумал историю о нападении на него нескольких мужчин, отправив видео... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:11

2022-09-10T19:11

2022-09-10T19:29

происшествия

севастополь

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Студент одного из вузов Севастополя после конфликта в семье порезал себе лицо, а затем придумал историю о нападении на него нескольких мужчин, отправив видео администраторам одного из Telegram-каналов, сообщила полиция Севастополя.Уточняется, что полицейские в одном из мессенджеров обнаружили публикацию с видео, на котором молодой человек сообщает, что на него якобы напали неизвестные мужчины несколько дней назад. В видео с "замыленным" лицом и измененным голосом "потерпевший" рассказал, что трое мужчин якобы прижали его стенке, спросили, кого он поддерживает в ходе спецоперации, и порезали ему лицо. Утверждалось, что потерпевший - курсант училища имени Нахимова.Полиция установила личность молодого человека, им оказался 18-летний студент-второкурсник одного из местных вузов."Во время беседы с полицейскими он признался, что некоторое время назад после семейного конфликта самостоятельно причинил себе травмы острым металлическим предметом. Затем придумал историю о совершенном на него нападении, для подтверждения этой версии записал видео и направил администраторам одного из Telegram-каналов", – говорится в сообщении полиции.Ведомство разместило видео с фигурантом, где тот признается в выдумывании версии с нападением и говорит, что ему стыдно перед своим отцом, сотрудниками вуза и МВД.

https://ria.ru/20220712/krym-1801862069.html

https://ria.ru/20220909/zaderzhanie-1815584608.html

севастополь

республика крым

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происшествия, севастополь, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)