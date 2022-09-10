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В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении - РИА Новости, 10.09.2022
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В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении
В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении - РИА Новости, 10.09.2022
В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении
Студент одного из вузов Севастополя после конфликта в семье порезал себе лицо, а затем придумал историю о нападении на него нескольких мужчин, отправив видео... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:11
2022-09-10T19:29
происшествия
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Студент одного из вузов Севастополя после конфликта в семье порезал себе лицо, а затем придумал историю о нападении на него нескольких мужчин, отправив видео администраторам одного из Telegram-каналов, сообщила полиция Севастополя.Уточняется, что полицейские в одном из мессенджеров обнаружили публикацию с видео, на котором молодой человек сообщает, что на него якобы напали неизвестные мужчины несколько дней назад. В видео с "замыленным" лицом и измененным голосом "потерпевший" рассказал, что трое мужчин якобы прижали его стенке, спросили, кого он поддерживает в ходе спецоперации, и порезали ему лицо. Утверждалось, что потерпевший - курсант училища имени Нахимова.Полиция установила личность молодого человека, им оказался 18-летний студент-второкурсник одного из местных вузов."Во время беседы с полицейскими он признался, что некоторое время назад после семейного конфликта самостоятельно причинил себе травмы острым металлическим предметом. Затем придумал историю о совершенном на него нападении, для подтверждения этой версии записал видео и направил администраторам одного из Telegram-каналов", – говорится в сообщении полиции.Ведомство разместило видео с фигурантом, где тот признается в выдумывании версии с нападением и говорит, что ему стыдно перед своим отцом, сотрудниками вуза и МВД.
https://ria.ru/20220712/krym-1801862069.html
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происшествия, севастополь, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Севастополь, Республика Крым, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:11 10.09.2022 (обновлено: 19:29 10.09.2022)
 
В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении

В Севастополе студент порезал себе лицо, выдумал нападение и отправил историю по соцсетям

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Студент одного из вузов Севастополя после конфликта в семье порезал себе лицо, а затем придумал историю о нападении на него нескольких мужчин, отправив видео администраторам одного из Telegram-каналов, сообщила полиция Севастополя.
Уточняется, что полицейские в одном из мессенджеров обнаружили публикацию с видео, на котором молодой человек сообщает, что на него якобы напали неизвестные мужчины несколько дней назад. В видео с "замыленным" лицом и измененным голосом "потерпевший" рассказал, что трое мужчин якобы прижали его стенке, спросили, кого он поддерживает в ходе спецоперации, и порезали ему лицо. Утверждалось, что потерпевший - курсант училища имени Нахимова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Полиция установила личность молодого человека, им оказался 18-летний студент-второкурсник одного из местных вузов.
"Во время беседы с полицейскими он признался, что некоторое время назад после семейного конфликта самостоятельно причинил себе травмы острым металлическим предметом. Затем придумал историю о совершенном на него нападении, для подтверждения этой версии записал видео и направил администраторам одного из Telegram-каналов", – говорится в сообщении полиции.
Ведомство разместило видео с фигурантом, где тот признается в выдумывании версии с нападением и говорит, что ему стыдно перед своим отцом, сотрудниками вуза и МВД.
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ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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