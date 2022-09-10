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Прямой связи между стрельбой в школе в Казани и работой директора не нашли - РИА Новости, 10.09.2022
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Прямой связи между стрельбой в школе в Казани и работой директора не нашли
Прямой связи между стрельбой в школе в Казани и работой директора не нашли - РИА Новости, 10.09.2022
Прямой связи между стрельбой в школе в Казани и работой директора не нашли
Прокуратура сочла, что прямой связи между массовым убийством в казанской гимназии в мае прошлого года и предполагаемым бездействием ее директора Амины Валеевой, РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:53
2022-09-10T17:54
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
происшествия
ильназ галявиев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Прокуратура сочла, что прямой связи между массовым убийством в казанской гимназии в мае прошлого года и предполагаемым бездействием ее директора Амины Валеевой, а также руководителя охранной фирмы Сергея Иванова и инженера Марата Зиганшина нет, однако, если бы не их халатность, можно было бы избежать большого количества жертв, сообщил РИА Новости информированный источник.В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Верховный суд Татарстана продлил содержание Галявиева под стражей до ноября.Так, по данным следствия, Валеева не обеспечила безопасность ученикам и сотрудникам учебного заведения, проигнорировав требование о заключении договора с охранной организацией. По версии следствия, из-за халатности директора в школе отсутствовала охрана и не был организован пропускной режим. Все это позволило Ильназу Галявиеву беспрепятственно попасть в гимназию и устроить стрельбу.Директор компании "Ваша безопасность" Сергей Иванов, по мнению следствия, не проверил, установлен ли на дверь в учебное заведение магнитный замок. Именно поэтому дверь в школу всегда была открыта. Еще один фигурант уголовного дела - инженер "Союза пожарного мониторинга" Марат Зиганшин. По данным следствия, из-за его халатности в день трагедии в одном из кабинетов гимназии не сработал сигнал тревоги. По этой причине педагог не смог вовремя закрыть дверь, чтобы защитить учеников."Однако, несмотря на собранные доказательства, прокуратура сочла, что прямой связи между массовым убийством, совершенным Галявиевым, и бездействием данных фигурантов нет. При этом, по мнению следствия, если бы не халатность сотрудников, такого большого количества жертв можно было избежать, соблюдая все законы и нормы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html
https://ria.ru/20220801/galyaviev-1806343049.html
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россия, казань, республика татарстан (татарстан), происшествия, ильназ галявиев
Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия, Ильназ Галявиев
17:53 10.09.2022 (обновлено: 17:54 10.09.2022)
 
Прямой связи между стрельбой в школе в Казани и работой директора не нашли

Прокуратура не нашла связи между стрельбой в школе в Казани и работой директора

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стрельба в школе в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Прокуратура сочла, что прямой связи между массовым убийством в казанской гимназии в мае прошлого года и предполагаемым бездействием ее директора Амины Валеевой, а также руководителя охранной фирмы Сергея Иванова и инженера Марата Зиганшина нет, однако, если бы не их халатность, можно было бы избежать большого количества жертв, сообщил РИА Новости информированный источник.
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Верховный суд Татарстана продлил содержание Галявиева под стражей до ноября.
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Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
Так, по данным следствия, Валеева не обеспечила безопасность ученикам и сотрудникам учебного заведения, проигнорировав требование о заключении договора с охранной организацией. По версии следствия, из-за халатности директора в школе отсутствовала охрана и не был организован пропускной режим. Все это позволило Ильназу Галявиеву беспрепятственно попасть в гимназию и устроить стрельбу.
Директор компании "Ваша безопасность" Сергей Иванов, по мнению следствия, не проверил, установлен ли на дверь в учебное заведение магнитный замок. Именно поэтому дверь в школу всегда была открыта. Еще один фигурант уголовного дела - инженер "Союза пожарного мониторинга" Марат Зиганшин. По данным следствия, из-за его халатности в день трагедии в одном из кабинетов гимназии не сработал сигнал тревоги. По этой причине педагог не смог вовремя закрыть дверь, чтобы защитить учеников.
"Однако, несмотря на собранные доказательства, прокуратура сочла, что прямой связи между массовым убийством, совершенным Галявиевым, и бездействием данных фигурантов нет. При этом, по мнению следствия, если бы не халатность сотрудников, такого большого количества жертв можно было избежать, соблюдая все законы и нормы", - сказал собеседник агентства.
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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РоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)ПроисшествияИльназ Галявиев
 
 
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