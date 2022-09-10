ООН и МАГАТЭ находятся под давлением США, заявил экс-аналитик ЦРУ
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ООН и МАГАТЭ не могут признать вину Украины в обстрелах ЗАЭС
Флаг ООН на автомобиле МАГАТЭ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ и ООН под давлением США не готовы сказать, кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС, даже находясь под огнем летящих со стороны позиций украинской армии снарядов, заявил в субботу бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия. В то же время эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега реки (Днепра - ред.), не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции", - сказал Макговерн в ходе дискуссии, организованной на площадке Института Шиллера.
Как отметил экс-аналитик ЦРУ, аналогичная ситуация наблюдалась в Сирии несколько лет назад, когда действующего президента Башара Асада обвиняли в организации химических атак. По словам Макговерна, последующие исследования подтвердили, что информация об этих атаках и якобы причастности к ним сирийской армии оказалась попросту недостоверной.
"То же самое происходило в Сирии. Мы знаем из очень хороших исследований, что так называемые "химические атаки", которые якобы совершили подконтрольные Башару Асаду силы, никогда не имели места. Это было постановкой со стороны "Белых касок" и других. Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять", - подчеркнул американский эксперт.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.