https://ria.ru/20220910/ssha-1815917319.html

США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией

США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 10.09.2022

США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией

США будут участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией, в том числе вместе с Европейским союзом, говорится в заявлении американского посольства РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:24

2022-09-10T21:24

2022-09-10T21:24

в мире

филип рикер

никол пашинян

арарат мирзоян

армения

сша

азербайджан

государственный департамент сша

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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. США будут участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией, в том числе вместе с Европейским союзом, говорится в заявлении американского посольства в Ереване по итогам визита в Ереван старшего советника Госдепа по кавказским переговорам Филипа Рикера.Отмечается, что в рамках визита американский дипломат встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном."Посол Рикер подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего в регионе Южного Кавказа. С целью всеобъемлющего и мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном США продолжат вовлеченность в двустороннем и многостороннем форматах, а также вместе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз", - говорится в заявлении на странице дипмисии в соцсетях.

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1815273809.html

армения

сша

азербайджан

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в мире, филип рикер, никол пашинян, арарат мирзоян, армения, сша, азербайджан, государственный департамент сша