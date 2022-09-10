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США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 10.09.2022
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США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией
США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 10.09.2022
США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией
США будут участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией, в том числе вместе с Европейским союзом, говорится в заявлении американского посольства РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:24
2022-09-10T21:24
в мире
филип рикер
никол пашинян
арарат мирзоян
армения
сша
азербайджан
государственный департамент сша
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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. США будут участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией, в том числе вместе с Европейским союзом, говорится в заявлении американского посольства в Ереване по итогам визита в Ереван старшего советника Госдепа по кавказским переговорам Филипа Рикера.Отмечается, что в рамках визита американский дипломат встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном."Посол Рикер подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего в регионе Южного Кавказа. С целью всеобъемлющего и мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном США продолжат вовлеченность в двустороннем и многостороннем форматах, а также вместе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз", - говорится в заявлении на странице дипмисии в соцсетях.
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в мире, филип рикер, никол пашинян, арарат мирзоян, армения, сша, азербайджан, государственный департамент сша
В мире, Филип Рикер, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Армения, США, Азербайджан, Государственный департамент США
21:24 10.09.2022
 
США и ЕС выступят посредниками между Азербайджаном и Арменией

Посольство США: Штаты будут участвовать в решении вопросов между Баку и Ереваном

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. США будут участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией, в том числе вместе с Европейским союзом, говорится в заявлении американского посольства в Ереване по итогам визита в Ереван старшего советника Госдепа по кавказским переговорам Филипа Рикера.
Отмечается, что в рамках визита американский дипломат встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.
"Посол Рикер подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу обеспечения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего в регионе Южного Кавказа. С целью всеобъемлющего и мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном США продолжат вовлеченность в двустороннем и многостороннем форматах, а также вместе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз", - говорится в заявлении на странице дипмисии в соцсетях.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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В миреФилип РикерНикол ПашинянАрарат МирзоянАрменияСШААзербайджанГосударственный департамент США
 
 
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