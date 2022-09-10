https://ria.ru/20220910/ssha-1815911268.html

Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками

Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками - РИА Новости, 10.09.2022

Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками

Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, пишет издание Politico. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:31

2022-09-10T20:31

2022-09-10T21:16

в мире

сша

украина

восточная европа

нато

войска воздушно-космической обороны

ситуация в днр и лнр

энтони блинкен

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, пишет издание Politico.По словам автора статьи, Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний."Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия", — говорится в публикации.При этом, как отмечает издание, страны Восточной Европы продолжат избавляться от запасов советской техники, отправляя их на Украину.На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму более двух миллиардов долларов. Планируется, что примерно половина от выделенной суммы будет поделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией. Эти страны, как утверждает Вашингтон, потенциально подвержены риску будущей "российской агрессии".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений Киеву только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

https://ria.ru/20220910/germaniya-1815885033.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

сша

украина

восточная европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, восточная европа, нато, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен