20:31 10.09.2022 (обновлено: 21:16 10.09.2022)
Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками
Politico: США предоставят истощенным союзникам в Европе гранты для покупки оружия
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, пишет издание Politico.
По словам автора статьи, Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний.
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"Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия", — говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание, страны Восточной Европы продолжат избавляться от запасов советской техники, отправляя их на Украину.
На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму более двух миллиардов долларов. Планируется, что примерно половина от выделенной суммы будет поделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией. Эти страны, как утверждает Вашингтон, потенциально подвержены риску будущей "российской агрессии".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений Киеву только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.