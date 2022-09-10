Рейтинг@Mail.ru
Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/ssha-1815911268.html
Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками
Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками - РИА Новости, 10.09.2022
Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками
Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, пишет издание Politico. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:31
2022-09-10T21:16
в мире
сша
украина
восточная европа
нато
войска воздушно-космической обороны
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, пишет издание Politico.По словам автора статьи, Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний."Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. &lt;…&gt; Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия", — говорится в публикации.При этом, как отмечает издание, страны Восточной Европы продолжат избавляться от запасов советской техники, отправляя их на Украину.На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму более двух миллиардов долларов. Планируется, что примерно половина от выделенной суммы будет поделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией. Эти страны, как утверждает Вашингтон, потенциально подвержены риску будущей "российской агрессии".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений Киеву только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html
https://ria.ru/20220910/germaniya-1815885033.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
сша
украина
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, восточная европа, нато, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен
В мире, США, Украина, Восточная Европа, НАТО, Войска воздушно-космической обороны, Ситуация в ДНР и ЛНР, Энтони Блинкен
20:31 10.09.2022 (обновлено: 21:16 10.09.2022)
 
Politico: у США появились проблемы с европейскими союзниками

Politico: США предоставят истощенным союзникам в Европе гранты для покупки оружия

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, пишет издание Politico.
По словам автора статьи, Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 19:47
NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана
"Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия", — говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание, страны Восточной Европы продолжат избавляться от запасов советской техники, отправляя их на Украину.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 17:31
В бундестаге предложили перемирие с Россией в войне, которую сами развязали
На этой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму более двух миллиардов долларов. Планируется, что примерно половина от выделенной суммы будет поделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией. Эти страны, как утверждает Вашингтон, потенциально подвержены риску будущей "российской агрессии".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений Киеву только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 08:00
Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом
 
В миреСШАУкраинаВосточная ЕвропаНАТОВойска воздушно-космической обороныСитуация в ДНР и ЛНРЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала