https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815882554.html

ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков

ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков - РИА Новости, 10.09.2022

ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков

За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в субботу в Минобороны РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:12

2022-09-10T17:12

2022-09-10T17:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

балаклея

изюм (город)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220910/ukraina-1815864598.html

россия

балаклея

изюм (город)

донбасс

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, балаклея, изюм (город), донбасс