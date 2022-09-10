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ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815882554.html
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков - РИА Новости, 10.09.2022
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков
За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в субботу в Минобороны РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:12
2022-09-10T17:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
балаклея
изюм (город)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220910/ukraina-1815864598.html
россия
балаклея
изюм (город)
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вооруженные силы рф, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, балаклея, изюм (город), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Балаклея, Изюм (город), Донбасс
17:12 10.09.2022 (обновлено: 17:21 10.09.2022)
 
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков

ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков и наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
"В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", - сказали в Минобороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБалаклеяИзюм (город)Донбасс
 
 
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