https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815882554.html
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков - РИА Новости, 10.09.2022
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков
За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в субботу в Минобороны РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:12
2022-09-10T17:12
2022-09-10T17:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
балаклея
изюм (город)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220910/ukraina-1815864598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, балаклея, изюм (город), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Балаклея, Изюм (город), Донбасс
17:12 10.09.2022 (обновлено: 17:21 10.09.2022)
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков
ВС России за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских боевиков и наемников