https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815882172.html

Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма - РИА Новости, 10.09.2022

Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:07

2022-09-10T17:07

2022-09-10T20:23

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

балаклея

изюм (город)

украина

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в Минобороны."С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что для реализации этих планов проводились "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск"."За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", — отметили в министерстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

балаклея

изюм (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), балаклея, изюм (город), украина