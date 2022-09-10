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Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815882172.html
Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма
Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма - РИА Новости, 10.09.2022
Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма
Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:07
2022-09-10T20:23
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
балаклея
изюм (город)
украина
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в Минобороны."С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что для реализации этих планов проводились "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск"."За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", — отметили в министерстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
балаклея
изюм (город)
украина
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), балаклея, изюм (город), украина
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Балаклея, Изюм (город), Украина
17:07 10.09.2022 (обновлено: 20:23 10.09.2022)
 
Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийская военная техника под Изюмом
Российская военная техника под Изюмом - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российская военная техника под Изюмом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в Минобороны.

"С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что для реализации этих планов проводились "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск".
"За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", — отметили в министерстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БалаклеяИзюм (город)Украина
 
 
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