17:07 10.09.2022 (обновлено: 20:23 10.09.2022)
Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма
Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма
Российская военная техника под Изюмом. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в Минобороны.
"С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что для реализации этих планов проводились "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск".
"С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что для реализации этих планов проводились "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск".
"За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", — отметили в министерстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.