https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815865727.html
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 10.09.2022
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО
Уже 830 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:23
2022-09-10T15:23
2022-09-10T15:23
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уже 830 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220910/ukraina-1815864598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО
За время спецоперации российские силы уничтожили 1929 украинских беспилотников