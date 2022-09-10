https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815865727.html

Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО

Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 10.09.2022

Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО

Уже 830 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:23

2022-09-10T15:23

2022-09-10T15:23

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уже 830 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220910/ukraina-1815864598.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины