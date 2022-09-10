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Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815865727.html
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 10.09.2022
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО
Уже 830 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:23
2022-09-10T15:23
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уже 830 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:23 10.09.2022
 
Российские силы поразили 830 украинских боевых машин РСЗО

За время спецоперации российские силы уничтожили 1929 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника
Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уже 830 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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