https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html

Кадыров рассказал об истинных целях спецоперации на Украине

Кадыров рассказал об истинных целях спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.09.2022

Кадыров рассказал об истинных целях спецоперации на Украине

Цель спецоперации на Украине заключается в борьбе за будущее России и ее духовно-нравственные ценности, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:10

2022-09-10T15:10

2022-09-10T20:51

специальная военная операция на украине

владимир путин

рамзан кадыров

россия

украина

донбасс

нато

оон

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ГРОЗНЫЙ, 10 сен — РИА Новости. Цель спецоперации на Украине заключается в борьбе за будущее России и ее духовно-нравственные ценности, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Telegram-канале."И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО. <...> Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости", — написал он.Чеченский лидер напомнил, что Россия многие годы предупреждала силы НАТО об опасности "гарцевания" у национальных границ, "сдержанно, но доходчиво твердили, что не надо истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса и что "Крым наш"."Если мы упорно повторяли, что можете сколько влезет лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей", — подчеркнул Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220909/kavkaz-1815599163.html

https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html

россия

украина

донбасс

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владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, донбасс, нато, оон