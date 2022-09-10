https://ria.ru/20220910/soledar-1815913761.html
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара - РИА Новости, 10.09.2022
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, разговоров про "отступление и... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:54
2022-09-10T20:54
2022-09-10T20:54
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
соледар
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, разговоров про "отступление и подобное" нет.Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР и готовятся взять город под полный контроль."Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное - полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Он подчеркнул, что ночью военные вступили в боестолкновение с противником. Они отбили еще один укрепрайон, подбили технику и взяли "трофей в виде БМП, "угнанный", к слову, прямо из-под носа растерянных бандеровцев в самом начале штурма".По словам Кадырова, в тесном контакте "противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя".
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html
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рамзан кадыров, соледар, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Соледар, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара
Кадыров назвал чушью разговоры про отступление из Соледара и рассказал о трофейном БМП