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Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/soledar-1815913761.html
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара - РИА Новости, 10.09.2022
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, разговоров про "отступление и... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:54
2022-09-10T20:54
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
соледар
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, разговоров про "отступление и подобное" нет.Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР и готовятся взять город под полный контроль."Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное - полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Он подчеркнул, что ночью военные вступили в боестолкновение с противником. Они отбили еще один укрепрайон, подбили технику и взяли "трофей в виде БМП, "угнанный", к слову, прямо из-под носа растерянных бандеровцев в самом начале штурма".По словам Кадырова, в тесном контакте "противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя".
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html
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соледар
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рамзан кадыров, соледар, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Соледар, Донецкая Народная Республика, Донбасс
20:54 10.09.2022
 
Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара

Кадыров назвал чушью разговоры про отступление из Соледара и рассказал о трофейном БМП

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, разговоров про "отступление и подобное" нет.
Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР и готовятся взять город под полный контроль.
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"Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное - полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ночью военные вступили в боестолкновение с противником. Они отбили еще один укрепрайон, подбили технику и взяли "трофей в виде БМП, "угнанный", к слову, прямо из-под носа растерянных бандеровцев в самом начале штурма".
По словам Кадырова, в тесном контакте "противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя".
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровСоледарДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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