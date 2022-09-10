https://ria.ru/20220910/soledar-1815913761.html

Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара

Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара - РИА Новости, 10.09.2022

Кадыров назвал полной чушью разговоры про отступление из Соледара

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, разговоров про "отступление и... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:54

2022-09-10T20:54

2022-09-10T20:54

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

соледар

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, разговоров про "отступление и подобное" нет.Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР и готовятся взять город под полный контроль."Последние сводки с Донбасса. Соледарское направление. Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное - полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Он подчеркнул, что ночью военные вступили в боестолкновение с противником. Они отбили еще один укрепрайон, подбили технику и взяли "трофей в виде БМП, "угнанный", к слову, прямо из-под носа растерянных бандеровцев в самом начале штурма".По словам Кадырова, в тесном контакте "противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя".

https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html

https://ria.ru/20220910/lnr-1815913310.html

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рамзан кадыров, соледар, донецкая народная республика, донбасс