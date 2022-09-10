https://ria.ru/20220910/sobyanin-1815860727.html

Москва за последние годы сделала рывок в экологии, заявил Собянин

Москва за последние годы сделала рывок в экологии, заявил Собянин - РИА Новости, 10.09.2022

Москва за последние годы сделала рывок в экологии, заявил Собянин

Москва за последние годы сделала "рывок" в экологии, улучшив качество воздуха, земли, воды в 2 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Зарядье на... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:53

2022-09-10T14:53

2022-09-10T14:53

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

день города москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813657956_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_00cba1e0cda54f1acb6149a4b9816dbc.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва за последние годы сделала "рывок" в экологии, улучшив качество воздуха, земли, воды в 2 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города."Конечно, большой город требует особого внимания к экологии, но Москва за последние годы сделала рывок в области экологии, улучшив практически в два раза и качество воздуха, и земли, и воды", - сказал Собянин.Мэр отметил, что Москва первая среди мегаполисов запустила масштабный проект по экологическому общественному транспорту и в этом году запустят и водный электрический транспорт. "За каждым этим проектом стоит труд не только сотен, но и миллионов москвичей", - добавил он.

https://ria.ru/20220910/moskva-1815825536.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, день города москвы