https://ria.ru/20220910/sobyanin-1815860727.html
Москва за последние годы сделала рывок в экологии, заявил Собянин
Москва за последние годы сделала рывок в экологии, заявил Собянин - РИА Новости, 10.09.2022
Москва за последние годы сделала рывок в экологии, заявил Собянин
Москва за последние годы сделала "рывок" в экологии, улучшив качество воздуха, земли, воды в 2 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Зарядье на... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:53
2022-09-10T14:53
2022-09-10T14:53
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
день города москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва за последние годы сделала "рывок" в экологии, улучшив качество воздуха, земли, воды в 2 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города."Конечно, большой город требует особого внимания к экологии, но Москва за последние годы сделала рывок в области экологии, улучшив практически в два раза и качество воздуха, и земли, и воды", - сказал Собянин.Мэр отметил, что Москва первая среди мегаполисов запустила масштабный проект по экологическому общественному транспорту и в этом году запустят и водный электрический транспорт. "За каждым этим проектом стоит труд не только сотен, но и миллионов москвичей", - добавил он.
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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, день города москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва, День города Москвы
Москва за последние годы сделала рывок в экологии, заявил Собянин
Мэр Собянин: Москва в последние годы сделала рывок в экологии, улучшив качество воздуха
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва за последние годы сделала "рывок" в экологии, улучшив качество воздуха, земли, воды в 2 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.
"Конечно, большой город требует особого внимания к экологии, но Москва за последние годы сделала рывок в области экологии, улучшив практически в два раза и качество воздуха, и земли, и воды", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что Москва первая среди мегаполисов запустила масштабный проект по экологическому общественному транспорту и в этом году запустят и водный электрический транспорт. "За каждым этим проектом стоит труд не только сотен, но и миллионов москвичей", - добавил он.