https://ria.ru/20220910/shvetsiya-1815869741.html

В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой

В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой - РИА Новости, 10.09.2022

В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой

Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе не исключила, что страна столкнется с отключениями... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:52

2022-09-10T15:52

2022-09-10T15:52

экономика

швеция

евросоюз

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе не исключила, что страна столкнется с отключениями электричества этой зимой."Мы не можем исключить, что можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества). Как при обычном отключении электроэнергии – на час или два у вас нет электричества", - сообщила Меделиус-Бредхе газете Dagens Nyheter.По ее словам, Швеция является крупным экспортером электроэнергии, однако "в самые холодные дни" королевство сталкивается с необходимостью ее импорта. Как сообщила Бредхе, "в обычную зиму" стране необходим импорт 1400 МВт электроэнергии.Меделиус-Бредхе также предупредила, что предстоящей зимой шведы столкнутся с очень высокими ценами на электроэнергию.В субботу телеканал SVT сообщил, что экспорт шведской электроэнергии в страны ЕС в июле 2022 года на фоне энергокризиса в Евросоюзе составил рекордные четыре тераватт-часа.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

швеция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, швеция, евросоюз