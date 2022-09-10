Рейтинг@Mail.ru
В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/shvetsiya-1815869741.html
В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой
В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой - РИА Новости, 10.09.2022
В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой
Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе не исключила, что страна столкнется с отключениями... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:52
2022-09-10T15:52
экономика
швеция
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762828423_0:0:3393:1909_1920x0_80_0_0_42fe10f7a0a428d247dac07d791223f2.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе не исключила, что страна столкнется с отключениями электричества этой зимой."Мы не можем исключить, что можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества). Как при обычном отключении электроэнергии – на час или два у вас нет электричества", - сообщила Меделиус-Бредхе газете Dagens Nyheter.По ее словам, Швеция является крупным экспортером электроэнергии, однако "в самые холодные дни" королевство сталкивается с необходимостью ее импорта. Как сообщила Бредхе, "в обычную зиму" стране необходим импорт 1400 МВт электроэнергии.Меделиус-Бредхе также предупредила, что предстоящей зимой шведы столкнутся с очень высокими ценами на электроэнергию.В субботу телеканал SVT сообщил, что экспорт шведской электроэнергии в страны ЕС в июле 2022 года на фоне энергокризиса в Евросоюзе составил рекордные четыре тераватт-часа.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762828423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b28ca51c0b92ad1e53c9a53db729ae44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, швеция, евросоюз
Экономика, Швеция, Евросоюз
15:52 10.09.2022
 
В Швеции предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой

Глава оператора энергосетей Меделиус-Бредхе: зимой шведов ждет рост цен на электричество

© Depositphotos / FreezeFrames Линия электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Depositphotos / FreezeFrames
Линия электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе не исключила, что страна столкнется с отключениями электричества этой зимой.
"Мы не можем исключить, что можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества). Как при обычном отключении электроэнергии – на час или два у вас нет электричества", - сообщила Меделиус-Бредхе газете Dagens Nyheter.
Закат в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:00
Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества
По ее словам, Швеция является крупным экспортером электроэнергии, однако "в самые холодные дни" королевство сталкивается с необходимостью ее импорта. Как сообщила Бредхе, "в обычную зиму" стране необходим импорт 1400 МВт электроэнергии.
Меделиус-Бредхе также предупредила, что предстоящей зимой шведы столкнутся с очень высокими ценами на электроэнергию.
В субботу телеканал SVT сообщил, что экспорт шведской электроэнергии в страны ЕС в июле 2022 года на фоне энергокризиса в Евросоюзе составил рекордные четыре тераватт-часа.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 08:00
Не ждали: к чему готовится Европа после остановки "Северного потока"
 
ЭкономикаШвецияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала