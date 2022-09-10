https://ria.ru/20220910/serbiya-1815838392.html

ЕС требовал от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией, заявил Вучич

ЕС требовал от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 10.09.2022

ЕС требовал от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией, заявил Вучич

Представители Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии четко обозначит сторону в вопросе отношений с Россией, заявил президент Александр... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:12

2022-09-10T12:12

2022-09-10T18:00

в мире

россия

сербия

александр вучич

германия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg

БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости. Представители Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии четко обозначит сторону в вопросе отношений с Россией, заявил президент Александр Вучич.По его словам, западные страны призвали его быстрее урегулировать вопрос Косово, поскольку это позволило бы им использовать дополнительные аргументы в противостоянии с Москвой.Сербия вновь становится сопутствующей потерей кризиса из-за проявленной некогда непринципиальности мировых держав, заключил Вучич.Накануне сербский лидер провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером.Ранее Вучич заявлял, что его страна дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной.

https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814252219.html

россия

сербия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сербия, александр вучич, германия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии