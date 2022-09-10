https://ria.ru/20220910/serbiya-1815838392.html
ЕС требовал от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией, заявил Вучич
ЕС требовал от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 10.09.2022
ЕС требовал от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией, заявил Вучич
Представители Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии четко обозначит сторону в вопросе отношений с Россией, заявил президент Александр... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:12
2022-09-10T12:12
2022-09-10T18:00
в мире
россия
сербия
александр вучич
германия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости. Представители Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии четко обозначит сторону в вопросе отношений с Россией, заявил президент Александр Вучич.По его словам, западные страны призвали его быстрее урегулировать вопрос Косово, поскольку это позволило бы им использовать дополнительные аргументы в противостоянии с Москвой.Сербия вновь становится сопутствующей потерей кризиса из-за проявленной некогда непринципиальности мировых держав, заключил Вучич.Накануне сербский лидер провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером.Ранее Вучич заявлял, что его страна дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной.
https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814252219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, александр вучич, германия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Сербия, Александр Вучич, Германия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
12:12 10.09.2022 (обновлено: 18:00 10.09.2022)
ЕС требовал от Сербии выбрать сторону в ситуации с Россией, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил о требовании ЕС выбрать между Россией и Западом
БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости. Представители Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии четко обозначит сторону в вопросе отношений с Россией, заявил президент Александр Вучич.
"Как мне сообщили <...> сейчас всем остается изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они", — рассказал глава государства.
По его словам, западные страны призвали его быстрее урегулировать вопрос Косово, поскольку это позволило бы им использовать дополнительные аргументы в противостоянии с Москвой.
Сербия вновь становится сопутствующей потерей кризиса из-за проявленной некогда непринципиальности мировых держав, заключил Вучич.
Накануне сербский лидер провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком
, советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером.
Ранее Вучич заявлял, что его страна дольше полугода не вводит санкции против России и не думает о том, чтобы менять свою политику, которая показала себя разумной.