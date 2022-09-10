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Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде - РИА Новости, 10.09.2022
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Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде
Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде - РИА Новости, 10.09.2022
Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде
МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, организаторы смогут его обжаловать, заявил... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:27
2022-09-10T11:27
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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, организаторы смогут его обжаловать, заявил президент Сербии Александр Вучич.Ранее президент Сербии заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного в один из дней в период с 12 по 18 сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач. В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада."Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы "оспы обезьян"... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков", - сказал Вучич после заседания Совета национальной безопасности в субботу.Он уточнил, что по закону решение полицейского ведомства о запрете проведения оглашается на позднее 36 часов до начала мероприятия, организаторы смогут его обжаловать в установленном законом порядке.Сербская православная церковь ранее призвала верующих на массовый молебен у крупнейшего храма Святого Саввы в Белграде в воскресенье, 11 сентября, в защиту традиционных ценностей. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия в рамках Euro Pride правильным. В Белграде 28 августа прошел уже второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против гей-фестиваля.
https://ria.ru/20220902/serbiya-1813881315.html
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в мире, белград (город), сербия, косово, александр вучич
В мире, Белград (город), Сербия, Косово, Александр Вучич
11:27 10.09.2022
 
Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде

Президент Сербии Вучич: МВД запретит гей-парад в Белграде из-за угрозы беспорядков

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, организаторы смогут его обжаловать, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Ранее президент Сербии заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного в один из дней в период с 12 по 18 сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач. В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.
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"Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы "оспы обезьян"... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков", - сказал Вучич после заседания Совета национальной безопасности в субботу.
Он уточнил, что по закону решение полицейского ведомства о запрете проведения оглашается на позднее 36 часов до начала мероприятия, организаторы смогут его обжаловать в установленном законом порядке.
Сербская православная церковь ранее призвала верующих на массовый молебен у крупнейшего храма Святого Саввы в Белграде в воскресенье, 11 сентября, в защиту традиционных ценностей. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия в рамках Euro Pride правильным. В Белграде 28 августа прошел уже второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против гей-фестиваля.
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