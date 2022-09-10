https://ria.ru/20220910/serbiya-1815831599.html

Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде

Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде - РИА Новости, 10.09.2022

Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде

МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, организаторы смогут его обжаловать, заявил... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:27

2022-09-10T11:27

2022-09-10T11:27

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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. МВД Сербии в установленные законом сроки вынесет решение о запрете гей-парада в Белграде из-за угрозы беспорядков, организаторы смогут его обжаловать, заявил президент Сербии Александр Вучич.Ранее президент Сербии заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного в один из дней в период с 12 по 18 сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач. В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада."Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы "оспы обезьян"... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков", - сказал Вучич после заседания Совета национальной безопасности в субботу.Он уточнил, что по закону решение полицейского ведомства о запрете проведения оглашается на позднее 36 часов до начала мероприятия, организаторы смогут его обжаловать в установленном законом порядке.Сербская православная церковь ранее призвала верующих на массовый молебен у крупнейшего храма Святого Саввы в Белграде в воскресенье, 11 сентября, в защиту традиционных ценностей. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия в рамках Euro Pride правильным. В Белграде 28 августа прошел уже второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против гей-фестиваля.

https://ria.ru/20220902/serbiya-1813881315.html

https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белград (город), сербия, косово, александр вучич