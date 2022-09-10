https://ria.ru/20220910/serbiya-1815830344.html

Вучич: только два человека поменяли сербские автономера на "косовские"

Вучич: только два человека поменяли сербские автономера на "косовские" - РИА Новости, 10.09.2022

Вучич: только два человека поменяли сербские автономера на "косовские"

Несмотря на требования косовоалбанских властей в Приштине, до сих пор только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:06

2022-09-10T11:06

2022-09-10T13:18

в мире

александр вучич

сербия

косово

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813772786_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_994fbab7d02ad26785d82ce003222d24.jpg

БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости. Несмотря на требования косовоалбанских властей в Приштине, до сих пор только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на "косовские", заявил сербский президент Александр Вучич.Накануне он в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс.Утром он провел заседание Совета национальной безопасности."На сегодня к 08:00 (09:00 мск) утра только двое человек подали заявку на перерегистрацию номеров. Один человек с севера Косово и Метохии из муниципалитета Лепосавич, сотрудник албанских структур, другой — с юга края. Так что у них нет никакой поддержки народа, не могут найти никого из сербов, кто хочет менять номера Косовска-Митровица "КМ", номера республики Сербия на номера самопровозглашенной республики Косово", — сообщил глава государства.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере края, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. Сербское руководство этот шаг приветствовало, заявив, что стороны были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html

https://ria.ru/20220817/belgrad-1810085979.html

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр вучич, сербия, косово, евросоюз