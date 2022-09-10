11:06 10.09.2022 (обновлено: 13:18 10.09.2022)
Вучич: только два человека поменяли сербские автономера на "косовские"
Президент Вучич: за десять дней два человека поменяли сербские автономера на "косовские"
Погранпереход с Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости. Несмотря на требования косовоалбанских властей в Приштине, до сих пор только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на "косовские", заявил сербский президент Александр Вучич.
Накануне он в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс.
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Утром он провел заседание Совета национальной безопасности.
"На сегодня к 08:00 (09:00 мск) утра только двое человек подали заявку на перерегистрацию номеров. Один человек с севера Косово и Метохии из муниципалитета Лепосавич, сотрудник албанских структур, другой — с юга края. Так что у них нет никакой поддержки народа, не могут найти никого из сербов, кто хочет менять номера Косовска-Митровица "КМ", номера республики Сербия на номера самопровозглашенной республики Косово", — сообщил глава государства.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере края, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. Сербское руководство этот шаг приветствовало, заявив, что стороны были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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