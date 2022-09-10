https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815897597.html

В Венгрии считают, что ЕС может пересмотреть политику санкций против России

В Венгрии считают, что ЕС может пересмотреть политику санкций против России - РИА Новости, 10.09.2022

В Венгрии считают, что ЕС может пересмотреть политику санкций против России

Санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне, заявил советник... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:43

2022-09-10T18:43

2022-09-10T18:43

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евросоюз

санкции в отношении россии

владимир путин

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БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан."Евросоюз ввел санкции на определенный период времени, поэтому в осеннем политическом сезоне пойдет речь, в том числе, об оценке санкций. Если мы посмотрим на себя и оглянемся на весь мир, то увидим, что санкции не оправдали возложенных на них ожиданий", - написал Орбан в соцсетях.По его словам, идея, что возможны действенные антироссийские санкции, была "абсурдной". "В профильной литературе тоже говорится, что санкции работают, когда крупный игрок применяет их против мелкого. В этом отношении, если посмотреть на сферу энергетики, ситуация прямо противоположная: Россия - энергетический гигант, а Европа - карлик", - отметил политик.Вследствие этого, по словам Орбана, "на колени ставится не российский энергетический сектор, а Европа". "Поэтому эту политику следует пересмотреть. Об этом будет следующий европейский политический сезон", - заключил Орбан.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220910/es-1815836288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венгрия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин