https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815813390.html

США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России

США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России - РИА Новости, 10.09.2022

США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России

Вашингтон будет наказывать страны, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов США... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T07:36

2022-09-10T07:36

2022-09-10T07:36

цены на нефть

россия

сша

в мире

адевале адейемо

санкции

санкции в отношении россии

министерство финансов сша

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вашингтон будет наказывать страны, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова приводятся на сайте ведомства.На прошлой неделе министры финансов "Большой семерки" подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и ограничить услуги по ее морской перевозку. Члены объединения призвали "все страны" присоединиться к инициативе.Россия откажется поставлять энергоресурсы, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада.Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад по политическим мотивам нарушит договоренности, то Россия в ответ остановит поставки энергоресурсов, подчеркнул президент. Путин отметил, что Москва не собирается делать "ничего навязанного" Западом.

https://ria.ru/20220909/tseny-1815572678.html

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цены на нефть, россия, сша, в мире, адевале адейемо, санкции, санкции в отношении россии, министерство финансов сша