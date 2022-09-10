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США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России - РИА Новости, 10.09.2022
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США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России
США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России - РИА Новости, 10.09.2022
США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России
Вашингтон будет наказывать страны, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов США... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T07:36
2022-09-10T07:36
цены на нефть
россия
сша
в мире
адевале адейемо
санкции
санкции в отношении россии
министерство финансов сша
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вашингтон будет наказывать страны, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова приводятся на сайте ведомства.На прошлой неделе министры финансов "Большой семерки" подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и ограничить услуги по ее морской перевозку. Члены объединения призвали "все страны" присоединиться к инициативе.Россия откажется поставлять энергоресурсы, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада.Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад по политическим мотивам нарушит договоренности, то Россия в ответ остановит поставки энергоресурсов, подчеркнул президент. Путин отметил, что Москва не собирается делать "ничего навязанного" Западом.
https://ria.ru/20220909/tseny-1815572678.html
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цены на нефть, россия, сша, в мире, адевале адейемо, санкции, санкции в отношении россии, министерство финансов сша
Цены на нефть, Россия, США, В мире, Адевале Адейемо, Санкции, Санкции в отношении России, Министерство финансов США
07:36 10.09.2022
 
США пригрозили последствиями при попытках скрыть цену нефти из России

Замглавы Минфина США Адейемо пригрозил санкциями за обход потолка цен на нефть из России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вашингтон будет наказывать страны, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова приводятся на сайте ведомства.
"По вопросу правового применения: те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка", — сказал Адейемо.
На прошлой неделе министры финансов "Большой семерки" подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и ограничить услуги по ее морской перевозку. Члены объединения призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 09:27
"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
Россия откажется поставлять энергоресурсы, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада.
Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад по политическим мотивам нарушит договоренности, то Россия в ответ остановит поставки энергоресурсов, подчеркнул президент. Путин отметил, что Москва не собирается делать "ничего навязанного" Западом.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 01:23
В ЕК рассказали об итогах переговоров по лимиту цен на газ
 
Цены на нефтьРоссияСШАВ миреАдевале АдейемоСанкцииСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов США
 
 
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