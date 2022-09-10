https://ria.ru/20220910/samolety-1815901872.html

Власти Молдавии запретили Air Moldova возобновлять полеты в Россию

Власти Молдавии запретили Air Moldova возобновлять полеты в Россию - РИА Новости, 10.09.2022

Власти Молдавии запретили Air Moldova возобновлять полеты в Россию

Авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены, заявил субботу вице-премьер страны Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:20

2022-09-10T19:20

2022-09-10T19:20

молдавия

кишинев

россия

международная организация гражданской авиации

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КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены, заявил субботу вице-премьер страны Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации.Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не указала, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая "закрытое небо" над территорией Украины."Уважаемые представители СМИ! В целях обеспечения авиационной безопасности Орган гражданской авиации запретил национальным авиаперевозчикам осуществлять авиарейсы в воздушном пространстве России", - сообщил Спыну в своем Telegram-канале.Вице-премьер также сослался на директиву Международной организации гражданской авиации и решение Европейского агентства по безопасности полетов о приостановке всех сертификатов и разрешений для российских авиакомпаний.В самой Air Moldova пока не прокомментировали заявления вице-премьера и решение авиационных властей.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.

https://ria.ru/20220909/bilety-1815777851.html

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html

молдавия

кишинев

россия

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молдавия, кишинев, россия, международная организация гражданской авиации