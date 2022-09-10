https://ria.ru/20220910/razgovor-1815887434.html

Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву

Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву - РИА Новости, 10.09.2022

Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и дальнейшую помощь... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:45

2022-09-10T17:45

2022-09-10T17:45

в мире

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эммануэль макрон

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энергодар

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и дальнейшую помощь Франции Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца."Президент Республики провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 10 сентября 2022 года. Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дворца.Согласно релизу, Макрон и Зеленский вновь подчеркнули необходимость гарантировать безопасность ядерных установок на АЭС, а также поддержали работу МАГАТЭ в этом вопросе.Кроме того, они обсудили "потребности Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы помочь".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html

https://ria.ru/20220903/frantsiya-1814100700.html

франция

украина

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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция, украина, энергодар, запорожская аэс, магатэ