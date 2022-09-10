Рейтинг@Mail.ru
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/razgovor-1815887434.html
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву - РИА Новости, 10.09.2022
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и дальнейшую помощь... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:45
2022-09-10T17:45
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
франция
украина
энергодар
запорожская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbff64c9d43fca3217bc43431deb981d.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и дальнейшую помощь Франции Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца."Президент Республики провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 10 сентября 2022 года. Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дворца.Согласно релизу, Макрон и Зеленский вновь подчеркнули необходимость гарантировать безопасность ядерных установок на АЭС, а также поддержали работу МАГАТЭ в этом вопросе.Кроме того, они обсудили "потребности Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы помочь".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html
https://ria.ru/20220903/frantsiya-1814100700.html
франция
украина
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765824_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9987587829ccddaf4516fbb755e88e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция, украина, энергодар, запорожская аэс, магатэ
В мире, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
17:45 10.09.2022
 
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву

Макрон и Зеленский провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на ЗАЭС и помощь Киеву

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и дальнейшую помощь Франции Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца.
"Президент Республики провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 10 сентября 2022 года. Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дворца.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 18:10
Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным
Согласно релизу, Макрон и Зеленский вновь подчеркнули необходимость гарантировать безопасность ядерных установок на АЭС, а также поддержали работу МАГАТЭ в этом вопросе.
Кроме того, они обсудили "потребности Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы помочь".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр экономики Франции Брюно Лё Мэр на еженедельном заседании кабинета министров в Елисейском дворце в Париже. 31 августа 2022 года - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 08:00
Франция добегалась по граблям
 
В миреВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФранцияУкраинаЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала