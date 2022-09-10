Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и помощь Киеву
Макрон и Зеленский провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на ЗАЭС и помощь Киеву
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и дальнейшую помощь Франции Украине, говорится в заявлении Елисейского дворца.
"Президент Республики провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 10 сентября 2022 года. Они вернулись к ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дворца.
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Согласно релизу, Макрон и Зеленский вновь подчеркнули необходимость гарантировать безопасность ядерных установок на АЭС, а также поддержали работу МАГАТЭ в этом вопросе.
Кроме того, они обсудили "потребности Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы помочь".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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