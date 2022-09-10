https://ria.ru/20220910/putin-1815855987.html

Москвичи на выборах оценят работу Собянина, заявил Путин

Москвичи на выборах оценят работу Собянина, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2022

Москвичи на выборах оценят работу Собянина, заявил Путин

Все поставленные задачи мэру Москвы Сергею Собянину по плечу, и если такой темп сохранится, то москвичи на следующих выборах градоначальника это оценят, заявил... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:07

2022-09-10T14:07

2022-09-10T14:44

владимир путин

сергей собянин

москва

россия

день города москвы

общество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Все поставленные задачи мэру Москвы Сергею Собянину по плечу, и если такой темп сохранится, то москвичи на следующих выборах градоначальника это оценят, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю, что все поставленные задачи Сергею Семеновичу и его команде, безусловно, по плечу и при активной поддержке и содействии федеральных органов власти. Все они безусловно будут решены", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия в "Зарядье", посвящённого празднованию Дня города Москвы.Президент напомнил, что уже через год выборы мэра столицы."И если такой темп сохранится, а я уверен, так оно и будет, безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220910/moskva-1815858408.html

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владимир путин, сергей собянин, москва, россия, день города москвы, общество