https://ria.ru/20220910/putin-1815855987.html
Москвичи на выборах оценят работу Собянина, заявил Путин
Москвичи на выборах оценят работу Собянина, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2022
Москвичи на выборах оценят работу Собянина, заявил Путин
Все поставленные задачи мэру Москвы Сергею Собянину по плечу, и если такой темп сохранится, то москвичи на следующих выборах градоначальника это оценят, заявил... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:07
2022-09-10T14:07
2022-09-10T14:44
владимир путин
сергей собянин
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день города москвы
общество
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Все поставленные задачи мэру Москвы Сергею Собянину по плечу, и если такой темп сохранится, то москвичи на следующих выборах градоначальника это оценят, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю, что все поставленные задачи Сергею Семеновичу и его команде, безусловно, по плечу и при активной поддержке и содействии федеральных органов власти. Все они безусловно будут решены", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия в "Зарядье", посвящённого празднованию Дня города Москвы.Президент напомнил, что уже через год выборы мэра столицы."И если такой темп сохранится, а я уверен, так оно и будет, безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220910/moskva-1815858408.html
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Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия, День города Москвы, Общество
14:07 10.09.2022 (обновлено: 14:44 10.09.2022)
Москвичи на выборах оценят работу Собянина, заявил Путин
Путин: москвичи на выборах оценят работу Собянина, если он сохранит темпы выполнения задач