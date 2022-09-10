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Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы - РИА Новости, 10.09.2022
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Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы
Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы - РИА Новости, 10.09.2022
Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы
Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:19
2022-09-10T21:41
общество
москва
владимир путин
день города москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте.На День города 10 и 11 сентября в "Зарядье" запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта "Московское долголетие", ученики московских школ искусств и цирковых училищ.Путин традиционно посещает "Зарядье" в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.
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общество, москва, владимир путин, день города москвы
Общество, Москва, Владимир Путин, День города Москвы
13:19 10.09.2022 (обновлено: 21:41 10.09.2022)
 
Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы

Президент Путин прибыл в парк "Зарядье", где проходят мероприятия, посвященные Дню города

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПриродно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве
Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Природно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте.
На День города 10 и 11 сентября в "Зарядье" запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта "Московское долголетие", ученики московских школ искусств и цирковых училищ.
Путин традиционно посещает "Зарядье" в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.
Окраины Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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ОбществоМоскваВладимир ПутинДень города Москвы
 
 
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