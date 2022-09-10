https://ria.ru/20220910/putin-1815848746.html

Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы

Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы - РИА Новости, 10.09.2022

Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы

Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:19

2022-09-10T13:19

2022-09-10T21:41

общество

москва

владимир путин

день города москвы

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте.На День города 10 и 11 сентября в "Зарядье" запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта "Московское долголетие", ученики московских школ искусств и цирковых училищ.Путин традиционно посещает "Зарядье" в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.

https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, день города москвы