https://ria.ru/20220910/putin-1815848746.html
Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы
Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы - РИА Новости, 10.09.2022
Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы
Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:19
2022-09-10T13:19
2022-09-10T21:41
общество
москва
владимир путин
день города москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте.На День города 10 и 11 сентября в "Зарядье" запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта "Московское долголетие", ученики московских школ искусств и цирковых училищ.Путин традиционно посещает "Зарядье" в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.
https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир путин, день города москвы
Общество, Москва, Владимир Путин, День города Москвы
13:19 10.09.2022 (обновлено: 21:41 10.09.2022)
Путин прибыл в парк "Зарядье" на празднование Дня города Москвы
Президент Путин прибыл в парк "Зарядье", где проходят мероприятия, посвященные Дню города
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский парк "Зарядье", где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным
в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте.
На День города 10 и 11 сентября в "Зарядье" запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта "Уличный артист". Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта "Московское долголетие", ученики московских школ искусств и цирковых училищ.
Путин традиционно посещает "Зарядье" в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.