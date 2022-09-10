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В Москве разыграли первые 50 машин среди участников онлайн-голосования - РИА Новости, 10.09.2022
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В Москве разыграли первые 50 машин среди участников онлайн-голосования
В Москве разыграли первые 50 машин среди участников онлайн-голосования - РИА Новости, 10.09.2022
В Москве разыграли первые 50 машин среди участников онлайн-голосования
Первые 50 внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:56
2022-09-10T11:56
общество
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Первые 50 внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве.Розыгрыш по акции "Миллион призов" за первый день голосования на муниципальных выборах в Москве прошел в субботу в прямом эфире телеканала "Москва 24". Жители столицы могли выиграть один из 50 внедорожников Niva Legend за голосование в пятницу.Уже не в первый раз для участников электронного голосования в столице будет проходить акция "Миллион призов". В этом году москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. К акции присоединились уже более 160 партнеров. Среди них — магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры, музеи и многие другие. Победители также смогут направить выигрыш в более чем 50 благотворительных фондов. Один балл равен одному рублю.Победители, которые выиграют баллы, сами решают, как их потратить. Например, можно приобрести теплую одежду и обувь на осень или необходимые товары для школьников, купить подарки близким — цветы и ювелирные изделия, или просто продукты для ужина. Также баллами можно оплатить поход всей семьей в парк развлечений, в музей или ресторан.На портале мэра Москвы сообщалось, что баллы можно будет обменять на билеты в культурные учреждения, среди которых музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и другие.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815774563.html
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60
353
60
общество, москва, единый день голосования — 2022
Общество, Москва, Единый день голосования — 2022
11:56 10.09.2022
 
В Москве разыграли первые 50 машин среди участников онлайн-голосования

Первые 50 внедорожников Niva Legend разыграли среди участников онлайн-голосования в Москве

© РИА Новости / Нина ЗотинаДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Дистанционное электронное голосование
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Первые 50 внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве.
Розыгрыш по акции "Миллион призов" за первый день голосования на муниципальных выборах в Москве прошел в субботу в прямом эфире телеканала "Москва 24". Жители столицы могли выиграть один из 50 внедорожников Niva Legend за голосование в пятницу.
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Политологи отметили хорошую явку на выборах в Москве
Уже не в первый раз для участников электронного голосования в столице будет проходить акция "Миллион призов". В этом году москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. К акции присоединились уже более 160 партнеров. Среди них — магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры, музеи и многие другие. Победители также смогут направить выигрыш в более чем 50 благотворительных фондов. Один балл равен одному рублю.
Победители, которые выиграют баллы, сами решают, как их потратить. Например, можно приобрести теплую одежду и обувь на осень или необходимые товары для школьников, купить подарки близким — цветы и ювелирные изделия, или просто продукты для ужина. Также баллами можно оплатить поход всей семьей в парк развлечений, в музей или ресторан.
На портале мэра Москвы сообщалось, что баллы можно будет обменять на билеты в культурные учреждения, среди которых музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и другие.
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