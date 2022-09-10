Рейтинг@Mail.ru
В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/primore-1815817819.html
В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна
В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна - РИА Новости, 10.09.2022
В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна
Электроснабжение восстановили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморья после тайфуна "Хиннамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T08:55
2022-09-10T08:55
общество
олег кожемяко
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815617414_4:0:1497:840_1920x0_80_0_0_1a02a258f93c7b32c322bd836aeff433.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморья после тайфуна "Хиннамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хиннамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что вызванные тайфуном ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждены 34 моста. Один человек погиб. Кожемяко обратился к главе МЧС России с просьбой ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.Он добавил, что пока не удается полностью восстановить электроснабжение в Лазовском округе."При подключении выдает ошибку на линии подстанции "Тайфун". Работы по восстановлению продолжаются", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220910/khinamnor-1815812688.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815617414_190:0:1310:840_1920x0_80_0_0_62ff3c3383a83cccd0b61dddc2af3a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег кожемяко, приморский край
Общество, Олег Кожемяко, Приморский край
08:55 10.09.2022
 
В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна

Губернатор Кожемяко сообщил о восстановлении электроснабжения семи сел после тайфуна

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега КожемякоПоследствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Последствия тайфуна Хинамнор в Приморье
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега Кожемяко
Последствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморья после тайфуна "Хиннамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Режим ЧС из-за тайфуна "Хиннамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что вызванные тайфуном ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждены 34 моста. Один человек погиб. Кожемяко обратился к главе МЧС России с просьбой ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.
"Энергетики продолжают ликвидацию последствий циклона. Прошедшей ночью вернули электроснабжение в сёлах Новицкое, Николаевка, Углекаменск, Монакино, Молчаново, Владимиро-Александровское и Золотая Долина в Партизанском районе", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пока не удается полностью восстановить электроснабжение в Лазовском округе.
"При подключении выдает ошибку на линии подстанции "Тайфун". Работы по восстановлению продолжаются", - добавил глава региона.
Сотрудники МЧС России доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие от циклона населенные пункты Приморья. Кадр из видео
Вчера, 07:10
В Приморье жителям подтопленных районов доставили более пяти тонн гумпомощи
 
ОбществоОлег КожемякоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала