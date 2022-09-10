В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна
Губернатор Кожемяко сообщил о восстановлении электроснабжения семи сел после тайфуна
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега КожемякоПоследствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Последствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморья после тайфуна "Хиннамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Режим ЧС из-за тайфуна "Хиннамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что вызванные тайфуном ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждены 34 моста. Один человек погиб. Кожемяко обратился к главе МЧС России с просьбой ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.
"Энергетики продолжают ликвидацию последствий циклона. Прошедшей ночью вернули электроснабжение в сёлах Новицкое, Николаевка, Углекаменск, Монакино, Молчаново, Владимиро-Александровское и Золотая Долина в Партизанском районе", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пока не удается полностью восстановить электроснабжение в Лазовском округе.
"При подключении выдает ошибку на линии подстанции "Тайфун". Работы по восстановлению продолжаются", - добавил глава региона.