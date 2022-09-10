https://ria.ru/20220910/primore-1815817819.html

В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна

В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна - РИА Новости, 10.09.2022

В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна

Электроснабжение восстановили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморья после тайфуна "Хиннамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:55

2022-09-10T08:55

2022-09-10T08:55

общество

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Электроснабжение восстановили в семи населенных пунктах Партизанского района Приморья после тайфуна "Хиннамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хиннамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что вызванные тайфуном ливни подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждены 34 моста. Один человек погиб. Кожемяко обратился к главе МЧС России с просьбой ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. В пятницу краевой главк МЧС сообщил, что паводковая обстановка после тайфуна стабилизируется, вода ушла из 631 дома и 247 участков.Он добавил, что пока не удается полностью восстановить электроснабжение в Лазовском округе."При подключении выдает ошибку на линии подстанции "Тайфун". Работы по восстановлению продолжаются", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220910/khinamnor-1815812688.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, олег кожемяко, приморский край