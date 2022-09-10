https://ria.ru/20220910/pravonarusheniya-1815601168.html
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения - РИА Новости, 10.09.2022
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения
Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T02:27
2022-09-10T02:27
2022-09-10T02:43
туризм
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краснодар
нарушения
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туристы
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого реагирования, сообщили РИА Новости аналитики "Delta Системы безопасности"."В ресторанах чаще всего фиксировали нарушения общественного порядка, связанные с громкими ссорами, криками, выяснениями отношений. В кафе — хулиганства (битье посуды, порча мебели), а в барах — драки", — заявили специалисты по итогам анализа более 30 тысяч вызовов по всей стране.На втором месте оказались алкогольные магазины, где прирост правонарушений по отношению к прошлому году составил 21 процент. Наиболее частой причиной вызова были кражи. На третьем — хостелы и мини-отели с нарушениями общественного порядка (восемь процентов).Уточняется, что чаще всего тревожные сигналы поступали по объектам Санкт-Петербурга, Челябинска и Краснодара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, челябинск, краснодар, нарушения, туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Санкт-Петербург, Челябинск, Краснодар, Нарушения, Туризм, Новости - Туризм, туристы
02:27 10.09.2022 (обновлено: 02:43 10.09.2022)
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения
Аналитики узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения этим летом
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого реагирования, сообщили РИА Новости аналитики "Delta Системы безопасности".
"В ресторанах чаще всего фиксировали нарушения общественного порядка, связанные с громкими ссорами, криками, выяснениями отношений. В кафе — хулиганства (битье посуды, порча мебели), а в барах — драки", — заявили специалисты по итогам анализа более 30 тысяч вызовов по всей стране.
На втором месте оказались алкогольные магазины, где прирост правонарушений по отношению к прошлому году составил 21 процент. Наиболее частой причиной вызова были кражи. На третьем — хостелы и мини-отели с нарушениями общественного порядка (восемь процентов).
Уточняется, что чаще всего тревожные сигналы поступали по объектам Санкт-Петербурга, Челябинска и Краснодара.