https://ria.ru/20220910/pravonarusheniya-1815601168.html

Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения

Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения - РИА Новости, 10.09.2022

Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения

Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T02:27

2022-09-10T02:27

2022-09-10T02:43

туризм

санкт-петербург

челябинск

краснодар

нарушения

туризм

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туристы

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого реагирования, сообщили РИА Новости аналитики "Delta Системы безопасности"."В ресторанах чаще всего фиксировали нарушения общественного порядка, связанные с громкими ссорами, криками, выяснениями отношений. В кафе — хулиганства (битье посуды, порча мебели), а в барах — драки", — заявили специалисты по итогам анализа более 30 тысяч вызовов по всей стране.На втором месте оказались алкогольные магазины, где прирост правонарушений по отношению к прошлому году составил 21 процент. Наиболее частой причиной вызова были кражи. На третьем — хостелы и мини-отели с нарушениями общественного порядка (восемь процентов).Уточняется, что чаще всего тревожные сигналы поступали по объектам Санкт-Петербурга, Челябинска и Краснодара.

https://ria.ru/20220905/goroda-1814124358.html

санкт-петербург

челябинск

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

санкт-петербург, челябинск, краснодар, нарушения, туризм, новости - туризм, туристы