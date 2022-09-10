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Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения - РИА Новости, 10.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220910/pravonarusheniya-1815601168.html
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения - РИА Новости, 10.09.2022
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения
Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T02:27
2022-09-10T02:43
туризм
санкт-петербург
челябинск
краснодар
нарушения
туризм
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого реагирования, сообщили РИА Новости аналитики "Delta Системы безопасности"."В ресторанах чаще всего фиксировали нарушения общественного порядка, связанные с громкими ссорами, криками, выяснениями отношений. В кафе — хулиганства (битье посуды, порча мебели), а в барах — драки", — заявили специалисты по итогам анализа более 30 тысяч вызовов по всей стране.На втором месте оказались алкогольные магазины, где прирост правонарушений по отношению к прошлому году составил 21 процент. Наиболее частой причиной вызова были кражи. На третьем — хостелы и мини-отели с нарушениями общественного порядка (восемь процентов).Уточняется, что чаще всего тревожные сигналы поступали по объектам Санкт-Петербурга, Челябинска и Краснодара.
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санкт-петербург, челябинск, краснодар, нарушения, туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Санкт-Петербург, Челябинск, Краснодар, Нарушения, Туризм, Новости - Туризм, туристы
02:27 10.09.2022 (обновлено: 02:43 10.09.2022)
 
Эксперты узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения

Аналитики узнали, где российские туристы чаще всего совершали правонарушения этим летом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудница во время закрытия одного из ресторанов на Никольской улице в Москве
Сотрудница во время закрытия одного из ресторанов на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Во время сезона отпусков российские туристы чаще всего совершали правонарушения в кафе и ресторанах, на них пришлось 80 процентов вызовов групп быстрого реагирования, сообщили РИА Новости аналитики "Delta Системы безопасности".
"В ресторанах чаще всего фиксировали нарушения общественного порядка, связанные с громкими ссорами, криками, выяснениями отношений. В кафе — хулиганства (битье посуды, порча мебели), а в барах — драки", — заявили специалисты по итогам анализа более 30 тысяч вызовов по всей стране.
На втором месте оказались алкогольные магазины, где прирост правонарушений по отношению к прошлому году составил 21 процент. Наиболее частой причиной вызова были кражи. На третьем — хостелы и мини-отели с нарушениями общественного порядка (восемь процентов).
Уточняется, что чаще всего тревожные сигналы поступали по объектам Санкт-Петербурга, Челябинска и Краснодара.
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