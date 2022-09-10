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Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России - РИА Новости, 10.09.2022
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Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России
Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России - РИА Новости, 10.09.2022
Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России
Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:24
2022-09-10T20:59
в мире
матеуш моравецкий
германия
россия
польша
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel. "Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик. Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии. "Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — добавил польский премьер. Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией"."Немцы всегда были очень снисходительны в отношении к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220910/germaniya-1815848524.html
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в мире, матеуш моравецкий, германия, россия, польша, владимир путин
В мире, Матеуш Моравецкий, Германия, Россия, Польша, Владимир Путин
16:24 10.09.2022 (обновлено: 20:59 10.09.2022)
 
Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Германию за нерешительность в украинском конфликте

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel.

"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.
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Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии.

"Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — добавил польский премьер.

Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией".
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"Немцы всегда были очень снисходительны в отношении к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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