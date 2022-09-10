16:24 10.09.2022 (обновлено: 20:59 10.09.2022)
Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России
Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Германию за нерешительность в украинском конфликте
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel.
"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.
"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.
Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии.
"Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — добавил польский премьер.
Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией".
"Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — добавил польский премьер.
Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией".
"Немцы всегда были очень снисходительны в отношении к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.