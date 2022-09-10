https://ria.ru/20220910/polsha-1815874195.html

Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России

Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России - РИА Новости, 10.09.2022

Премьер Польши обрушился с критикой на Германию из-за России

Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:24

2022-09-10T16:24

2022-09-10T20:59

в мире

матеуш моравецкий

германия

россия

польша

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel. "Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик. Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии. "Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — добавил польский премьер. Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией"."Немцы всегда были очень снисходительны в отношении к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220910/germaniya-1815848524.html

https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, матеуш моравецкий, германия, россия, польша, владимир путин