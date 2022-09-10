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В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II - РИА Новости, 10.09.2022
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В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II
В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II - РИА Новости, 10.09.2022
В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II
Кремль пока не имеет понимания, каков будет протокол похорон королевы Елизаветы II, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:38
2022-09-10T19:38
в мире
елизавета ii
россия
великобритания
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремль пока не имеет понимания, каков будет протокол похорон королевы Елизаветы II, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II."Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет. Это по всей видимости будет уже забота организаторов", - сказал Песков в ответ на вопрос, определено ли уже, кто может представлять Россию на церемонии.
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в мире, елизавета ii, россия, великобритания, дмитрий песков
В мире, Елизавета II, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков
19:38 10.09.2022
 
В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II

В Кремле не ответили на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПриспущенный флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на здании посольства в Москве
Приспущенный флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на здании посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Приспущенный флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на здании посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремль пока не имеет понимания, каков будет протокол похорон королевы Елизаветы II, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II.
"Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет. Это по всей видимости будет уже забота организаторов", - сказал Песков в ответ на вопрос, определено ли уже, кто может представлять Россию на церемонии.
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 19:05
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
 
В миреЕлизавета IIРоссияВеликобританияДмитрий Песков
 
 
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