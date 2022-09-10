https://ria.ru/20220910/pokhorony-1815904729.html
В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II
В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II - РИА Новости, 10.09.2022
В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II
Кремль пока не имеет понимания, каков будет протокол похорон королевы Елизаветы II, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:38
2022-09-10T19:38
2022-09-10T19:38
в мире
елизавета ii
россия
великобритания
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремль пока не имеет понимания, каков будет протокол похорон королевы Елизаветы II, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II."Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет. Это по всей видимости будет уже забота организаторов", - сказал Песков в ответ на вопрос, определено ли уже, кто может представлять Россию на церемонии.
https://ria.ru/20220910/pokhorony-1815900076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, россия, великобритания, дмитрий песков
В мире, Елизавета II, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что не имеют понимания о протоколе похорон Елизаветы II
В Кремле не ответили на вопрос, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II