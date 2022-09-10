https://ria.ru/20220910/pokhorony-1815900076.html
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября - РИА Новости, 10.09.2022
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, сообщил Букингемский дворец. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:05
2022-09-10T19:05
2022-09-10T19:40
в мире
великобритания
елизавета ii
умерла королева елизавета ii
букингемский дворец
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, сообщил Букингемский дворец."Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября", - говорится в сообщении дворца.Отмечается, что церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220909/elizaveta-1815736188.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, букингемский дворец
В мире, Великобритания, Елизавета II, Умерла Королева Елизавета II, Букингемский дворец
19:05 10.09.2022 (обновлено: 19:40 10.09.2022)
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве