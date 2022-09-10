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Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября - РИА Новости, 10.09.2022
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Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября - РИА Новости, 10.09.2022
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, сообщил Букингемский дворец. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:05
2022-09-10T19:40
в мире
великобритания
елизавета ii
умерла королева елизавета ii
букингемский дворец
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, сообщил Букингемский дворец."Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября", - говорится в сообщении дворца.Отмечается, что церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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в мире, великобритания, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, букингемский дворец
В мире, Великобритания, Елизавета II, Умерла Королева Елизавета II, Букингемский дворец
19:05 10.09.2022 (обновлено: 19:40 10.09.2022)
 
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, сообщил Букингемский дворец.
"Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября", - говорится в сообщении дворца.
Отмечается, что церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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В миреВеликобританияЕлизавета IIУмерла Королева Елизавета IIБукингемский дворец
 
 
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