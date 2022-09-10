https://ria.ru/20220910/pogoda-1815821535.html
Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков
Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков - РИА Новости, 10.09.2022
Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков
Погода в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:38
2022-09-10T09:38
2022-09-10T09:43
общество
михаил леус
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московская область (подмосковье)
день города в москве
погода
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Погода в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется в центральной части антициклона. Переменная облачность, без осадков, плюс 15 - плюс 17 в столице, от 13 до 18 градусов тепла будет в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что давление постепенно понижается, показания барометров составят 754 миллиметра ртутного столба.
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), день города в москве, погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), День города в Москве, Погода
09:38 10.09.2022 (обновлено: 09:43 10.09.2022)
Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков
Синоптик Леус: погода в День города в Москве будет теплой и без осадков