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Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков - РИА Новости, 10.09.2022
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Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков
Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков - РИА Новости, 10.09.2022
Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков
Погода в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:38
2022-09-10T09:43
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
день города в москве
погода
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Погода в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется в центральной части антициклона. Переменная облачность, без осадков, плюс 15 - плюс 17 в столице, от 13 до 18 градусов тепла будет в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что давление постепенно понижается, показания барометров составят 754 миллиметра ртутного столба.
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), день города в москве, погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), День города в Москве, Погода
09:38 10.09.2022 (обновлено: 09:43 10.09.2022)
 
Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков

Синоптик Леус: погода в День города в Москве будет теплой и без осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве
Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Погода в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется в центральной части антициклона. Переменная облачность, без осадков, плюс 15 - плюс 17 в столице, от 13 до 18 градусов тепла будет в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что давление постепенно понижается, показания барометров составят 754 миллиметра ртутного столба.
Уличное украшение ко Дню города на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:40
Москвичам пообещали комфортную, но прохладную погоду в День города
 
ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)День города в МосквеПогода
 
 
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