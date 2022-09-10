https://ria.ru/20220910/pogoda-1815821535.html

Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков

Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков - РИА Новости, 10.09.2022

Москвичам пообещали в День города теплую погоду без осадков

Погода в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:38

2022-09-10T09:38

2022-09-10T09:43

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

день города в москве

погода

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Погода в День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется в центральной части антициклона. Переменная облачность, без осадков, плюс 15 - плюс 17 в столице, от 13 до 18 градусов тепла будет в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что давление постепенно понижается, показания барометров составят 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220907/pogoda-1815075432.html

москва

московская область (подмосковье)

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