https://ria.ru/20220910/pensiya-1815802534.html

Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения

Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения - РИА Новости, 10.09.2022

Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения

Работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T01:11

2022-09-10T01:11

2022-09-10T01:11

общество

лариса сорокина

пенсионный фонд рф

рудн

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так как месяц зачтут полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют, разъяснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Эксперт отметила, что вовсе нет необходимости идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом "неработающем" статусе, чтобы получить надбавки. В ПФР получат всю необходимую информацию по вам от работодателя, а затем автоматически произведут индексацию.

https://ria.ru/20220909/pensiya-1815550688.html

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общество, лариса сорокина, пенсионный фонд рф, рудн, россия