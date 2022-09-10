Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения
Эксперт Сорокина посоветовала увольняться в последний день месяца для индексации пенсии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так как месяц зачтут полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют, разъяснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
"Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация", — привела пример Сорокина.
Эксперт отметила, что вовсе нет необходимости идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом "неработающем" статусе, чтобы получить надбавки. В ПФР получат всю необходимую информацию по вам от работодателя, а затем автоматически произведут индексацию.