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Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения - РИА Новости, 10.09.2022
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Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения
Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения - РИА Новости, 10.09.2022
Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения
Работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T01:11
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общество
лариса сорокина
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так как месяц зачтут полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют, разъяснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Эксперт отметила, что вовсе нет необходимости идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом "неработающем" статусе, чтобы получить надбавки. В ПФР получат всю необходимую информацию по вам от работодателя, а затем автоматически произведут индексацию.
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общество, лариса сорокина, пенсионный фонд рф, рудн, россия
Общество, Лариса Сорокина, Пенсионный фонд РФ, РУДН, Россия
01:11 10.09.2022
 
Пенсионерам раскрыли идеальный момент для увольнения

Эксперт Сорокина посоветовала увольняться в последний день месяца для индексации пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главное — уволиться в последний день месяца, но никак не в первых числах, так как месяц зачтут полностью отработанным, и пенсию не проиндексируют, разъяснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
"Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация", — привела пример Сорокина.
Эксперт отметила, что вовсе нет необходимости идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом "неработающем" статусе, чтобы получить надбавки. В ПФР получат всю необходимую информацию по вам от работодателя, а затем автоматически произведут индексацию.
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