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ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/obstrely-1815879867.html
ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС
ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.09.2022
ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, ракетные удары наносятся по Каховской ГЭС и дорожной инфраструктуре района, ПВО ВС РФ их... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:57
2022-09-10T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 10 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, ракетные удары наносятся по Каховской ГЭС и дорожной инфраструктуре района, ПВО ВС РФ их отрабатывает, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Обстрелы продолжаются, ночью тоже обстреливали, бьют по ГЭС, дорогам, инфраструктуре", - сказал Леонтьев.Telegram-канал администрации Новой Каховки сообщает, что в четвертый раз за сутки в Новой Каховке объявлена воздушная тревога.Ранее министерство обороны РФ заявило, что в Херсонской области российские военные сбили за минувшие сутки пять украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область , вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины
16:57 10.09.2022
 
ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС

Глава Каховского района Леонтьев: ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 10 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, ракетные удары наносятся по Каховской ГЭС и дорожной инфраструктуре района, ПВО ВС РФ их отрабатывает, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Обстрелы продолжаются, ночью тоже обстреливали, бьют по ГЭС, дорогам, инфраструктуре", - сказал Леонтьев.
Telegram-канал администрации Новой Каховки сообщает, что в четвертый раз за сутки в Новой Каховке объявлена воздушная тревога.
Ранее министерство обороны РФ заявило, что в Херсонской области российские военные сбили за минувшие сутки пять украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Российские военные в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 16:08Специальная военная операция на Украине
В дачном доме в Новой Каховке обнаружили арсенал украинских диверсантов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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