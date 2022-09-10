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ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС
ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.09.2022
ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, ракетные удары наносятся по Каховской ГЭС и дорожной инфраструктуре района, ПВО ВС РФ их... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:57
2022-09-10T16:57
2022-09-10T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
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ХЕРСОН, 10 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, ракетные удары наносятся по Каховской ГЭС и дорожной инфраструктуре района, ПВО ВС РФ их отрабатывает, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Обстрелы продолжаются, ночью тоже обстреливали, бьют по ГЭС, дорогам, инфраструктуре", - сказал Леонтьев.Telegram-канал администрации Новой Каховки сообщает, что в четвертый раз за сутки в Новой Каховке объявлена воздушная тревога.Ранее министерство обороны РФ заявило, что в Херсонской области российские военные сбили за минувшие сутки пять украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС
Глава Каховского района Леонтьев: ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС