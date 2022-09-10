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ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС

ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.09.2022

ВСУ продолжают ракетные обстрелы Каховской ГЭС

Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, ракетные удары наносятся по Каховской ГЭС и дорожной инфраструктуре района, ПВО ВС РФ их... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:57

2022-09-10T16:57

2022-09-10T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы рф

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ХЕРСОН, 10 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, ракетные удары наносятся по Каховской ГЭС и дорожной инфраструктуре района, ПВО ВС РФ их отрабатывает, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Обстрелы продолжаются, ночью тоже обстреливали, бьют по ГЭС, дорогам, инфраструктуре", - сказал Леонтьев.Telegram-канал администрации Новой Каховки сообщает, что в четвертый раз за сутки в Новой Каховке объявлена воздушная тревога.Ранее министерство обороны РФ заявило, что в Херсонской области российские военные сбили за минувшие сутки пять украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

https://ria.ru/20220910/kherson-1815872169.html

новая каховка

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в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область , вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины