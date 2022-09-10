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В Минфине США анонсировали запрет на перевозки российской нефти - РИА Новости, 10.09.2022
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В Минфине США анонсировали запрет на перевозки российской нефти
В Минфине США анонсировали запрет на перевозки российской нефти - РИА Новости, 10.09.2022
В Минфине США анонсировали запрет на перевозки российской нефти
США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля, подтвердило американское... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T01:43
2022-09-10T01:43
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
москва
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля, подтвердило американское министерство финансов.Коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.В ведомстве уточнили, что Вашингтон не намерен не возобновлять закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка. В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство финансов напомнило, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не отказывают в таких закупках другим странам.На прошлой неделе главы министерств финансов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент. Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, москва, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, g7
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, США, Москва, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, G7
01:43 10.09.2022
 
В Минфине США анонсировали запрет на перевозки российской нефти

Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу пятого декабря

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Нефтяной танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля, подтвердило американское министерство финансов.
"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года", — сказано в сообщении.
Коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 22:07
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США
В ведомстве уточнили, что Вашингтон не намерен не возобновлять закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка. В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство финансов напомнило, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не отказывают в таких закупках другим странам.

"Этот запрет останется в силе", — говорится в документе.

На прошлой неделе главы министерств финансов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
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"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.
Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент. Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияСШАМоскваМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииG7
 
 
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