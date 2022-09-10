В Минфине США анонсировали запрет на перевозки российской нефти
Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу пятого декабря
Нефтяной танкер. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля, подтвердило американское министерство финансов.
"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года", — сказано в сообщении.
Коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.
В ведомстве уточнили, что Вашингтон не намерен не возобновлять закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка. В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство финансов напомнило, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не отказывают в таких закупках другим странам.
"Этот запрет останется в силе", — говорится в документе.
На прошлой неделе главы министерств финансов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.
Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент. Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом.