Рейтинг@Mail.ru
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/neft-1815806153.html
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть - РИА Новости, 10.09.2022
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть
США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T01:26
2022-09-10T01:51
экономика
цены на нефть
сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808295314_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_6c33c897bb1dddb7c47c5d162e75758f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское министерство финансов."Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", - говорится в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.
https://ria.ru/20220909/limit-1815755065.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808295314_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_398e50894db3b8ec4c06d635ba6c4aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Санкции в отношении России
01:26 10.09.2022 (обновлено: 01:51 10.09.2022)
 
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть

Минфин США намерен наказывать компании, которые не будут соблюдать потолок цен на нефть

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкОбъект компании "Транснефть"
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Объект компании "Транснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское министерство финансов.
"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", - говорится в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 18:50
Глава МИД Венгрии назвал идею о лимите цен на российский газ абсурдной
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала