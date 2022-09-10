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Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть - РИА Новости, 10.09.2022
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть
США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T01:26
2022-09-10T01:26
2022-09-10T01:51
экономика
цены на нефть
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское министерство финансов."Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", - говорится в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.
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экономика, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Санкции в отношении России
01:26 10.09.2022 (обновлено: 01:51 10.09.2022)
Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть
Минфин США намерен наказывать компании, которые не будут соблюдать потолок цен на нефть