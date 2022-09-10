https://ria.ru/20220910/neft-1815806153.html

Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть

Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть - РИА Новости, 10.09.2022

Минфин США предупредил о "наказании" при несоблюдении потолка цен на нефть

США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T01:26

2022-09-10T01:26

2022-09-10T01:51

экономика

цены на нефть

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское министерство финансов."Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", - говорится в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.

https://ria.ru/20220909/limit-1815755065.html

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2022

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экономика, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии