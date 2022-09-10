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Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 10.09.2022
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Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть
Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 10.09.2022
Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть
Ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма, сообщило министерство... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T01:16
2022-09-10T01:26
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США.Министерство добавило, что коалиция будет руководствоваться в своих решениях набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.
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санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, министерство финансов сша
Санкции в отношении России, Экономика, Цены на нефть, Министерство финансов США
01:16 10.09.2022 (обновлено: 01:26 10.09.2022)
 
Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть

Минфин США: лимит цен на нефть из России установят согласившиеся применять механизм страны

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США.

"Страны, которые согласятся применять морскую сервисную политику и ценовые исключения, те, кто возьмет на себя обязательства применять ценовые ограничения на импорт, смогут напрямую участвовать в коалиционном консультативном процессе установления ценовых ограничений", — сказано в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.

Министерство добавило, что коалиция будет руководствоваться в своих решениях набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 09:27
"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаЦены на нефтьМинистерство финансов США
 
 
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