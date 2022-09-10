01:16 10.09.2022 (обновлено: 01:26 10.09.2022)
Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть
Минфин США: лимит цен на нефть из России установят согласившиеся применять механизм страны
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США.
"Страны, которые согласятся применять морскую сервисную политику и ценовые исключения, те, кто возьмет на себя обязательства применять ценовые ограничения на импорт, смогут напрямую участвовать в коалиционном консультативном процессе установления ценовых ограничений", — сказано в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.
Министерство добавило, что коалиция будет руководствоваться в своих решениях набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.