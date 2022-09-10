https://ria.ru/20220910/neft-1815805462.html

Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть

Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть - РИА Новости, 10.09.2022

Минфин США рассказал, кто установит лимит цен на российскую нефть

Ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма, сообщило министерство... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T01:16

2022-09-10T01:16

2022-09-10T01:26

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США.Министерство добавило, что коалиция будет руководствоваться в своих решениях набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.

https://ria.ru/20220909/tseny-1815572678.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, министерство финансов сша