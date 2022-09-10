https://ria.ru/20220910/neft-1815804951.html

В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России

В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России - РИА Новости, 10.09.2022

В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России

США не возобновят закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T01:04

2022-09-10T01:04

2022-09-10T01:06

экономика

цены на нефть

россия

сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. США не возобновят закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщило американское министерство финансов.В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не отказывают в таких закупках другим странам."Этот запрет останется в силе", — сказано в документе.

https://ria.ru/20220910/neft-1815803424.html

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экономика, цены на нефть, россия, сша, министерство финансов сша