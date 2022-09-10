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В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России - РИА Новости, 10.09.2022
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В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России
В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России - РИА Новости, 10.09.2022
В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России
США не возобновят закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T01:04
2022-09-10T01:06
экономика
цены на нефть
россия
сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. США не возобновят закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщило американское министерство финансов.В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не отказывают в таких закупках другим странам."Этот запрет останется в силе", — сказано в документе.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, министерство финансов сша
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Министерство финансов США
01:04 10.09.2022 (обновлено: 01:06 10.09.2022)
 
В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России

В Минфине США заявили, что не возобновят закупки нефти в России после введения потолка цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. США не возобновят закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщило американское министерство финансов.
В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, но не отказывают в таких закупках другим странам.
"Этот запрет останется в силе", — сказано в документе.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
00:37
Минфин США: потолок цен на нефть из России сможет работать без Индии и КНР
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАМинистерство финансов США
 
 
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